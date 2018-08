O Trio Quintina se apresenta amanhã no Teatro Paiol  

Da redação

No próximo domingo, às 18h, o Trio Quintina irá fazer o show “Despedida” no Teatro Paiol. O show autoral marca o encerramento de um ciclo de 20 anos de atividades ininterruptas da banda, e irá reviver cronologicamente a história de cada fase/CD do grupo. Dono de uma obra autoral de grande relevância entre os artistas de sua geração, o trio já tem oito títulos fonográficos lançados na sua discografia, entre CDs e DVDs. O local para esse show não foi escolhido por acaso. O Paiol foi o palco do lançamento do 1° CD do Trio Quintina, em 1998, e de vários outros trabalhos do Trio como Cyrk, Samba Erudito, entre outros.



Serviço

Trio Quinta

Quando: Domingo (19), ás 18h

Onde: Teatro Paiol(Praça Guido Viaro, S/N - Prado Velho)

Quanto: R$ 20 Inteira

Informações: (41) 99982-2744 (WhatsApp)