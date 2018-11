O último adeus de Stan Lee

Lycio Vellozo Ribas

Se é verdade que existe mais no Universo do que sonha a vã filosofia mundana, então pode-se dizer que Stan Lee, o mais famoso autor de quadrinhos do mundo, mudou de Universo. Na vã filosofia mundana, o quadrinista morreu ontem, aos 95 anos, no Estados Unidos. De acordo com o TMZ, Lee foi levado de ambulância ao Cedars-Sinai Medical Center, onde foi declarado morto. Lee enfrentava problemas de saúde há alguns anos. No fim de 2017, ele teve uma pneumonia. Antes disso, ele piorou com a morte da mulher, Joan, em 6 de julho. Eles estavam casados desde 1947.

Famoso por criar personagens como Homem-Aranha, Hulk, Thor, Homem de Ferro e os X-Men, Stanley Martin Lieber se tornou um dos nomes mais importantes da indústria do entretenimento. Nascido em Nova York (EUA), no dia 28 de dezembro de 1922, ele teve seu talento para as HQs descoberto cedo. Tanto que, ainda adolescente, ele passou a escrever histórias de fato.

A grande virada de Stan Lee ocorreu nos anos 1960. Por sugestão da mulher, Joan, ele passou a criar os próprios heróis. Dali surgiram o Quarteto Fantástico, seguidos por Hulk, Homem de Ferro, Thor, X-Men, Demolidor, Doutor Estranho e o Homem-Aranha. A grande sacada é que, ao contrário de quase todos os heróis da rival DC Comics, os heróis criados por Lee eram falíveis, tinham família, ficavam irritados, apresentavam desvios de caráter ou sofriam preconceito. Adolescentes e adultos passaram a se identificar com os personagens, o que fez a Marvel passar a DC em relevância e tornar-se a potência que é hoje. E Lee tornou-se a cara pública da Marvel.

Quando os personagens da Marvel passaram a ganhar filmes dignos – a partir de ‘X-Men’, de 2000 – , Stan Lee passou a fazer pontas nos longas. Suas aparições tornaram-se um charme extra. A aparição mais comentada pelos fãs de HQs foi a de ‘Guardiões da Galáxia vol. 2’, de 2017, em que o autor conversa com os Vigias – alienígenas que observam e recolhem informações de todo o universo, sem nunca se envolverem nos eventos. Fãs montaram uma teoria segundo a qual Stan Lee seria Uatu, o Vigia responsável por observar os eventos da Terra. Ou seja, não morreu, apenas mudou de lugar no Cosmos. Talvez seja melhor pensar assim que encarar o último adeus do quadrinista de acordo com a vã filosofia mundana.

Todas as aparições de Stan Lee em filmes da Marvel

X-Men: O Filme (2000)

Stan Lee é um vendedor de cachorro-quente na praia entre a multidão espantada quando o senador Kelly sai do mar

Homem-Aranha (2002)

Stan Lee foge dos destroços que caem do prédio em um duelo do Homem-Aranha contra o Duende Verde

Demolidor: O Homem Sem Medo (2003)

Stan Lee é impedido pelo jovem Matt Murdock de atravessar a rua enquanto o sinal está fechado

Hulk (2003)

Stan Lee é um segurança que conversa com seu parceiro de trabalho (interpretado por Lou Ferrigno, o Hulk do antigo seriado)

Homem-Aranha 2 (2004)

Stan Lee salva uma mulher, evitando que destroços caiam nela durante uma luta do Homem-Aranha contra o Dr. Octopus

Quarteto Fantástico (2005)

Stan Lee interpreta um carteiro - Willie Lumpkin, que também é personagem das HQs – no edifício Baxter

X-Men: O Confronto Final (2006)

Stan Lee fica embasbacado quando a água de sua mangueira começa a subir, fruto do duelo entre o professor Xavier e Jean Grey

Homem-Aranha 3 (2007)

Stan Lee se aproxima de Peter Parker e diz: “Sabe, acho que uma pessoa pode mesmo fazer a diferença.”

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007)

Stan Lee interpreta a si mesmo ao ser barrado na fila do casamento de Susan Storm e Reed Richards

Homem de Ferro (2008)

Stan Lee está cercado de mulheres e é confundido com Hugh Hefner, da revista ‘Playboy’, por Tony Stark

O Incrível Hulk (2008)

Stan Lee toma um refrigerante contaminado com o sangue radioativo de Bruce Banner – e por isso descobrem que Banner está no Brasil

Homem de Ferro 2 (2010)

Stan Lee é cumprimentado por Tony Stark, que o chama de Larry King, famoso apresentador de rádio e TV

Thor (2011)

Stan Lee aparece dirigindo uma picape que tenta tirar o martelo MJölrmir, de Thor, do lugar

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

Stan Lee é um general do exército que aguarda para conhecer o Capitão América, mas o confunde com outro oficial e diz “Pensei que ele fosse maior.”

Vingadores (2012)

Stan Lee aparece no fim do filme, depois do desastre em Nova York, e diz: “Super heróis em Nova York? Dá um tempo.”

O Espetacular Homem-Aranha (2012)

Stan Lee está em uma biblioteca com fones de ouvido, ouvindo música clássica, enquanto o Aranha e o Lagarto quebram tudo ao fundo

Homem de Ferro 3 (2013)

Stan Lee é um dos jurados de um concurso de beleza e dá uma nota 10 a uma participante enquanto Tony Stark tenta fugir

Thor: O Mundo Sombrio (2013)

Stan Lee é um interno em um hospital psiquiátrico e pergunta ao professor Erik Selvig se pode ter seus sapatos de volta

Capitão América: O Soldado Invernal (2014)

Stan Lee é um vigia do Instituto Smithsonian e nota o sumiço do uniforme original do Capitão América: “Ah cara, eu vou ser demitido!”

O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014)

Stan Lee está na plateia de uma formatura quando vê Peter Parker trocando de roupa e diz: “Acho que conheço aquele cara”

Guardiões da Galáxia (2014)

Stan Lee está dando em cima de uma garota bem mais jovem que ele em Xandar e é chamado de “safado” por Rocket Raccoon

Operação Big Hero (2014)

Stan Lee aparece como o pai do personagem Fred, quando este descobre uma sala secreta cheia de equipamentos de super herói.

Vingadores: Era de Ultron (2015)

Stan Lee insiste em beber um pouco de um licor asgardiano e, embriagado, é carregado para fora por Thor e pelo Capitão América

Homem-Formiga (2015)

Stan Lee aparece como o bartender da história no fim do filme, quando o personagem Luis fala que tinha encontrado uma garota bonita

Deadpool (2016)

Stan Lee é o MC de um “inferninho” onde Wade Wilson resolve procurar sua esposa Vanessa, depois de ter se tornado “imortal”

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Stan Lee é um entregador da FedEx aparece procurando por um “Tony Stank” (como “Tony Esterco”, em português)

X-Men: Apocalipse (2016)

Stan Lee é umas das muitas pessoas que vislumbram o decolar de várias ogivas nucleares – e aparece ao lado de sua esposa, Joan Lee.

Doutor Estranho (2016)

Stan Lee está lendo um livro (e dando risada) em um ônibus quando Doutor Estranho e Mordo caem ao lado da janela

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017)

Stan Lee faz duas aparições. Uma, em trajes espaciais, em que fala a um grupo de alienígenas – os Vigias. Na outra cena, ele é deixado para trás pelos alienígenas

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017)

Stan Lee aparece na janela de um apartamento reclama do barulho de um alarme de carro roubado e ameaça o Homem-Aranha: “Não me faça ir até aí”

Thor: Ragnarok (2017)

Stan Lee é o barbeiro alienígena de Sakaar que corta o cabelo de Thor com uma máquina bizarra

Pantera Negra (2018)

Stan Lee está em um cassino e se oferece para “guardar” o prêmio para T’Challa, que havia feito uma aposta para disfarçar uma conversa

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Stan Lee é um motorista de ônibus escolar está levando a turma de Peter Parker quando um nave paira sobre Nova York. “Até parece que vocês nunca viram uma nave alienígena antes”

Homem-Formiga e a Vespa (2018)

Stan Lee tem o carro atingido por um dos discos de encolhimento da Vespa e diz que isso foi efeito das drogas nos anos 1960

Venom (2018)

Stan Lee está passeando com seu cachorro e encontra Ed Brock. E resolve dar um conselho: “Não desista dela, nenhum de vocês dois.”