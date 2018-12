Obesidade em pet é fator de risco para doenças e pode causar até problemas ortopédicos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Obesidade não atinge apenas seres humanos. Animais de estimação também são afetados por alimentação irregular e estilo de vida -dos tutores, inclusive.

Sedentarismo e redução do espaço doméstico -e para lazer- contribuem para o ganho de peso.

A obesidade é considerada fator de risco para doenças metabólicas e acarreta problemas ortopédicos e dificuldades respiratórias –nesse caso, principalmente em animais de focinho achatado.

“A obesidade em gatos e cães é uma doença de ampla importância e com prevalência cada vez maior. O excesso de peso nos pets representa grande fator de risco para outras doenças, principalmente as metabólicas. Estudos demonstram que pets com o peso ideal apresentam maior qualidade e expectativa de vida”, afirma Larissa Lima, coordenadora de Comunicação Científica da Royal Canin.

O problema é que nem todos os tutores reconhecem quando o animal fofinho está acima do peso.

“Os tutores precisam primeiro aceitar a condição de que seus pets estão com sobrepeso ou obesos para que o tratamento de fato seja bem-sucedido. Além disso, muitas vezes a mudança no estilo de vida do tutor impacta na vida de seus animais de estimação, tanto para o ganho de peso, quando há uma dieta irregular associada à carência de atividades físicas, como para uma vida saudável e feliz quando essas condições são respeitadas e seguidas à risca”, diz Viviani De Marco, médica-veterinária e presidente da Abev (Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária).

Segundo ela, o próprio tutor pode identificar, com o toque dos dedos, quando o bichinho está obeso: “É possível entender quando o gato ou cão está fora do peso quando não é possível sentir as costelas dele ao apalpá-lo. Em alguns casos, apenas com o contato visual em uma determinada posição já é possível identificar o sobrepeso.”

Animais idosos e de meia idade estão mais predispostos ao ganho de peso. Por isso, os cuidados com nutrição e saúde devem ser contínuos.

CAMPANHA E EVENTO PÚBLICO

Para alertar sobre os riscos da obesidade e orientar sobre a necessidade de uma vida saudável, a fabricante de alimentos lançou, em parceria com a associação, a campanha “Meu Pet no Peso”.

Como parte da ação, no próximo dia 10 de novembro será realizado um evento aberto ao público no Espaço Petz do Parque Vila Lobos, em São Paulo.

Das 10h às 14h, haverá entrega de materiais de orientação, e veterinários poderão esclarecer dúvidas dos tutores.