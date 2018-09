Obra de arte criada a partir de algoritmos vai a leilão na Christie's

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O coletivo francês Obvious acaba de materializar o que poderia ser o enredo de um episódio da série nerd "The Big Bang Theory": e se pesquisadores de inteligência artificial se reunissem para criar, por meio de algoritmos, obras de arte?

No caso dos três amigos —Pierre Fautrel, Hugo Caselles-Dupré e Gauthier Vernier, todos com 25 anos—, a trama terminaria com um dos trabalhos sendo leiloado na tradicional casa Christie's, em Londres, no Reino Unido, entre os dias 23 e 25 de outubro.

O quadro em questão, "Portrait of Edmond Belamy" ("Retrato de Edmond Belamy"), faz parte da coleção La famille Belamy ("A Família Belamy"), explica o artista e empreendedor Pierre Fautrel.

O retrato traz um homem jovem cuja imagem tem baixa definição. No canto inferior da tela, a fórmula matemática aplicada para se chegar ao resultado.

O projeto começou a ser desenvolvido um ano atrás, após a descoberta do GANs (Generative Adversarial Networks, rede contraditória generativa), um algoritmo de aprendizagem de máquina que gera imagens.

"Ficamos surpresos com o que poderia fazer, e pensamos que poderia fazer parte de um trabalho criativo", diz Fautrel, que conheceu o engenheiro Hugo Caselles-Dupré e o economista Gauthier Vernier na adolescência.

O primeiro trabalho produzido pelo trio foi vendido a um museu de Paris, o Art42, especializado em arte de rua. Antes de fechar negócio, eles testaram a recepção entre o público no ebay.

O preço oferecido ficou próximo a 10 mil euros (cerca de R$ 48 mil). Para o museu, a obra foi vendida por um valor próximo a esse, diz Fautrel, que não revela quanto.

Para chegar ao retrato que será leiloado na Christie's, o algoritmo analisou 15 mil retratos produzidos entre os séculos 14 e 20, diz Fautrel.

"Dessas imagens, o algoritmo aprendeu as regras do retrato, que tem alguém olhando na tela, que há dois olhos, um nariz, uma boca", diz. "Ele aplica essa verdade e cria um novo exemplar, com a ajuda do artista no processo de criação."

O algoritmo tem duas partes: uma geradora e a outra que diferencia uma imagem feita por humanos de uma criada pelo gerador. O objetivo é "enganar" a parte discriminadora, para que ela pense que se trata de um retrato real.

Fautrel faz questão de deixar claro que o resultado matemático que gerou o retrato é parte do processo, mas a composição final não pode ser atribuída apenas a ele. O francês afirma que o objetivo maior é democratizar o uso de arte criada com ajuda da inteligência artificial.

Ele reconhece que, no momento, a resposta ainda é muito díspare: alguns torcem o nariz para o projeto, enquanto outros se mostram verdadeiras entusiastas.

O leilão na Christie's vai ajudar a medir a temperatura do mercado em relação ao futuro da inteligência artificial na arte.

"Não sabíamos o esperar do mercado. As reações são polarizadas. Muitos dizem que não há arte por causa da inteligência artificial, outros dizem que é ótimo e que cria um cenário para a arte", comenta.

"Temos outras reações, muitos amam, outros odeiam, mas ninguém está indiferente, o que é bom."

Outra proposta do trio é abordar a aplicação da criatividade com a ajuda da inteligência artificial e contrastar com a natural. "Queremos fazer esse questionamento, e então faremos outra coleção", diz.

O novo projeto deve envolver a criação de obras tridimensionais —"A Família Belamy" foi 2D. Eles devem começar a se debruçar sobre o trabalho dois meses depois do leilão na Christie's, que ocupa, no momento, toda a atenção dos jovens.

"Não achamos que isso ia acontecer. Estávamos fazendo isso para nos divertir, não para fazer dinheiro. Era um projeto de amigos em Paris", afirma.