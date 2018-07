Obra de reparo em trecho da BR-116 provoca 3 km de congestionamento

Da Redação Bem Paraná com sites

O motorista que trafega por Campina Grande do Sul em direção a Curitiba encontra 3 quilômetros de congestionamento, do km 25 ao km 28 da BR-116, devido a uma obra de reparo profundo no pavimento. A faixa da direita e o acostamento estão interditados. No restante da Rodovia Régis Bittencourt o tráfego é bom. As informações são da Concessionária Autopista Régis Bittencourt.