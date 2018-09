Obra de Ziraldo inspira peça teatral musicada e oficinas artísticas em Curitiba

Redação Bem Paraná

O Teatro Bom Jesus recebe, a partir do dia 22 de setembro, a montagem infantojuvenilO Menino Quadradinho e o Tempo das Palavras, com direção de Fátima Ortiz. Serão somente quatro apresentações. Os ingressos estão a preços populares, crianças até 6 anos não pagam.

O “Menino Quadradinho”, personagem de Ziraldo, tinha esse apelido graças a sua paixão por histórias em quadrinhos. Diziam que ele estava preso nas histórias, mas nas páginas coloridas do gibi ele fazia amigos e vivia em um mundo cheio de aventura e imaginação. O espetáculo teatral musicado “O Menino Quadradinho e o Tempo das Palavras” levará esse universo de Ziraldo para os palcos do Teatro Bom Jesus na adaptação de texto de Enéas Lour e Fátima Ortiz e com música de Rosy Greca.

O projeto também conta com 96 oficinas de teatro, música e artes visuais que, desde fevereiro de 2018, acontecem no Hospital Pequeno Príncipe. Essas vivências ocupam, não só o Setor de Educação e Cultura da instituição, como também os quartos, ambulatórios e corredores. Ao longo de seis meses as atividades levarão os pacientes a uma imersão no mundo da literatura infantojuvenil brasileira. Coordenadas por Rosy Greca, as oficinas também tiveram participação de Soluá Carneiro e Rafael Wolff.

“A arte tem o poder de cativar as pessoas e humanizar as relações. A partir dela, pode-se levar alegria, beleza e entretenimento para aliviar as dores e dificuldades”, comenta Rosy Greca, que reforça o quão gratificante é o envolvimento e curiosidade dos pacientes e familiares. “Aqui é uma escola da vida, solidariedade, amor, troca, aprendizagem e muita emoção. Faz com que questionemos os nossos valores e passemos a valorizar mais a saúde da nossa família”, avalia.

O projeto é viabilizado pela Lei Rouanet e conta com o apoio das seguintes empresas: ExxonMobil, Nipponflex, BHS Corrugated, Omni Financeira, Westaflex, Banco UBS, Grupo Lonza e PK Cables.

Sobre o Hospital Pequeno Príncipe

Beneficiário do projeto O Menino Quadradinho e O Tempo das Palavras, o Pequeno Príncipe é o maior hospital de alta e média complexidade exclusivamente pediátrico do Brasil. Destina 70% de sua capacidade de atendimento a crianças e adolescentes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição tem 370 leitos, sendo 60 nas quatro UTIs, oito salas cirúrgicas, cerca de 2 mil colaboradores. Por ano, realiza em média 311 mil atendimentos ambulatoriais, 20 mil cirurgias e mais de 23 mil internações. Com cuidado humanizado e integral, garante condições para que 13 mil familiares acompanhem pacientes atendidos via SUS durante a internação.

Serviço

O Menino Quadradinho e o Tempo das Palavras

Teatro Bom Jesus

(Rua 24 de Maio, 135 – centro)

22, 23 de setembro 2018 - 16h

29 de setembro 2018 - 15h e 18h

Entrada:

meia R$10 + taxa (R$3)

inteira R$20 + taxa (R$3)

Crianças até 06 anos não pagam

*renda revertida para o Hospital Pequeno Príncipe