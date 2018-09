Obra que vai influir no tráfego de Curitiba já pode começar

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Curitiba e o consórcio TCE Engenharia Ltda com a Construtora Triunfo S.A., vencedor da concorrência pública, assinaram nesta quarta-feira (12) o contrato para a construção da trincheira da Avenida Nossa Senhora da Aparecida, no cruzamento com a Rua General Mário Tourinho, no bairro Seminário. A partir de agora, o consórcio começa a fazer a demarcação da área da obra (topografia) e executa as adequações geométricas necessárias nas ruas que serão utilizadas para os desvios. Também começa a implantar a sinalização dos desvios e a fazer a relocação dos muros frontais de 39 propriedades da Rua Mário Tourinho que serão atingidas pelas obras.

Antes do início da construção da trincheira, que exigirá bloqueios de ruas, será implantada uma minirrotatória no entroncamento das ruas São Leopoldo com Coronel Feliciano Ribeiro, para organizar o fluxo de veículos. Essas ruas fazem parte do desvio principal nos dois sentidos (Centro-bairro e bairro-Centro), a partir da obra.

A Setran também está analisando a relocação de equipamentos semafóricos antes das intervenções. A mudança na rotatória foi pedida pelos moradores na apresentação do cronograma das obras da trincheira, no fim do mês de agosto.

A implantação da trincheira foi a solução escolhida devido ao grande volume de tráfego, especialmente na Rua Mário Tourinho. Ela será em desnível, para eliminar os pontos de conflito e aumentar a capacidade de escoamento dos veículos.

A passagem inferior será sob a Avenida Nossa Senhora Aparecida, numa extensão da pista de aproximadamente 690 metros. A nova trincheira vai ampliar a capacidade e a velocidade da Linha Direta Inter 2 (ligeirinho) e Interbairros II, que juntas transportam 150 mil passageiros por dia.

Quando estiver pronta, a expectativa é de que 41 mil veículos passarão pela Mário Tourinho. Na Nossa Senhora Aparecida, o cálculo é de que serão 15,6 mil veículos diariamente.