Obras do pintor Vincent van Gogh viram estampas de roupas e tênis de marca para skatistas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu Van Gogh e a marca californiana de calçados e roupas de skatista, Vans, fizeram uma parceria para lançar roupas e tênis da marca com estampas de obras clássicas do pintor pós-impressionista Vincent van Gogh (1853-1890).

De acordo com a marca, as novas peças estarão à venda no mundo inteiro a partir da próxima sexta (3). O Museu Van Gogh vai dedicar parte dos lucros desse projeto para a preservação do legado e obra do artista, "garantindo o seu acesso para as futuras gerações".

A coleção da marca foi dividida em quatro grupos a partir das pinturas "Caveiras", "Amendoeira em Flor", "Girassóis" e o autorretrato de Van Gogh. As imagens estarão estampadas em camisetas, tênis, jaquetas, bonés e em outros acessórios.

Com mais de 2.100 peças produzidas em pouco mais de uma década de carreira, o artista é sempre lembrado por seu trabalho que evoca a beleza, emoção e cor que ajudou a transportar sua expressão pessoal de sua vida através da arte.

"Gostamos muito da coleção Vans x Van Gogh Museum, por seguir com nossa missão de manter a vida e obra de Vincent van Gogh acessível para o máximo de pessoas possível, para enriquecer e inspirar as pessoas", afirmou Adriaan Dönszelmann, da diretoria do Van Gogh Museum.

Dönszelmann disse ainda que a parceria ao unir as icônicas obras de arte de Van Gogh com os clássicos modelos da Vans dá vida à arte "Off The Wall", de Vincent, em um novo mundo e audiência fora do nosso museu.