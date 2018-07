Obras do viaduto na entrada de Paranaguá tiveram início ontem

Antonio Trajano

Começaram ontem as obras de construção do viaduto na entrada de Paranaguá, na interseção da BR-277 com a Avenida Ayrton Senna. A intervenção vai desafogar o trânsito de entrada e saída da cidade e está sendo realizada com recursos da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. O prazo de conclusão é de 12 meses. O novo viaduto, que terá 900 metros de extensão, 6 metros de altura e 7,6 de largura, vai atender o aumento do fluxo de veículos projetado com o crescimento da demanda do Porto de Paranaguá que, de acordo com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado (PDZPO) do Porto de Paranaguá, receberá 80 milhões de cargas anuais em 2030 – hoje, o porto movimenta 50 milhões de cargas ao ano.