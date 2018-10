Obras e segurança mudam o trânsito de Curitiba a partir desta segunda

Antonio Trajano

A partir das 10 horas desta-segunda-feira (15), passa a ser proibida a conversão à esquerda no cruzamento da Avenida Prefeito Omar Sabbag com a Rua Brasílio Itiberê, no bairro Jardim Botânico. Estudos técnicos feitos pelos engenheiros da Superintendência de Trânsito (Setran) mostram que são poucos os motoristas que faziam a conversão à esquerda no cruzamento. A partir dessa mudança, as filas de carros nos horários de pico devem diminuir, reduzindo assim congestionamentos na região, além de evitar acidentes, espera a Setran. Uma nova sinalização será colocada no cruzamento para avisar os motoristas da mudança. Além disso, agentes da Setran vão estar no local para orientar os condutores.

Além desta mudança, também na manhã desta segunda-feira, a partir das 9 horas, as equipes da Prefeitura retomam obras de revitalização do asfalto da Rua Deputado Mário de Barros, no trecho entre as ruas Marechal Hermes e Alberto Folloni. Os motorista também devem ficar atentos no Atuba, onde iniciam as obras de revitalização do asfalto da Rua Margarida Fogiatto Cavagnari, em toda extensão.

No Bairro Alto, com as obras da Linha Verde Norte, a Rua Santa Madalena Sofia Barat está fechada entre as ruas José Zgoda e Fúlvio José Alice, até o acesso para a Linha Verde. O bloqueio será feito até o mês de novembro. Para acessar a rodovia, no sentido São Paulo, é possível virar na Rua Domingos Fernandes Maia.