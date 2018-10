Obras nas ruas mudam o trânsito em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria de Obras de Curitiba iniciou, nesta segunda-feira (22), mais revitalizações de ruas da Capital, desta vez nos bairros Rebouças e Orleans. Ambas as obras exigem atenção dos motoristas, já que podem haver pontos de bloqueios durante as obras.

No Rebouças, as obras são de renovação do asfalto na Rua João Negrão, entre as ruas Almirante Gonçalves e Chile. O serviço de fresagem e recapeamento vai restaurar a camada asfáltica que estava desgastada num trecho de 330 metros. Os trabalhos têm o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas e durante as obras serão feitos bloqueios parciais na via.

A camada envelhecida começou a ser retirada ontem e um novo asfalto será aplicado a partir de hoje. Desde que o tempo siga em boas condições, o trabalho será concluído até o fim desta semana.

Os bloqueios na via, durante a execução do trabalho, serão parciais e os agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientarão os motoristas na região enquanto durar a fresagem da pista. Depois vem a fase de implantação da sinalização.

Orleans

No Orleans, os trabalhos acontecem na Rua Luiz Júlio, a primeira de uma série de ruas do bairro que estão sendo revitalizadas pela Prefeitura e que, juntas, formam uma importante ligação até a BR-277. Na Rua Luiz Júlio, o asfalto novo está sendo colocado entre as ruas João Falarz e Antônio Krasinski, numa extensão de 430 metros.

Nesta terça-feira (23), a partir das 9 horas, começam os serviços de revitalização do pavimento na Rua Antônio Krasinski, desde a Luiz Júlio até o fim da rua.