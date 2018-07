Observações que restam do mundial e a vitória de vida do Casão

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Entre o tanto que foi falado, escrito e resmungado do mundial que terminou, um momento especial e duas observações ainda devem ser destacados. Agora, com a despedida de Arnaldo Cezar Coelho a tendência é que a Globo terá a ‘Central do Apito’ como definitiva, para ser acionada em lances relevantes ou no intervalo, destacando instantes duvidosos do jogo em questão ou outros da mesma rodada. Tanto em transmissões do estádio ou off-tube, o comentarista de arbitragem estará sempre no estúdio, contando com todos os recursos para uma análise mais definitiva. Outro detalhe: muito se falou sobre a escalação de Luís Roberto para um dos jogos da semifinal e o da disputa do terceiro lugar na Rússia. Importante acrescentar que a escala do mundial, na Globo, estava pronta um mês antes do seu início. Nada foi decidido ou alterado durante a competição ou teve alguma coisa a ver com o melhor desempenho de ninguém. E, por último, o grande momento da TV na Rússia, a despedida emocionada de Casagrande, destacando a sua primeira Copa sóbrio como grande vitória de vida. Levantou a taça.

Mesmo quadro

Arnaldo, como ele mesmo anunciou, ainda tem contrato com a Globo até o fim do ano. Além dele, Leonardo Gaciba, Paulo César de Oliveira e Renato Marsiglia estão mantidos em seus postos. Nada se fala até agora sobre uma outra contratação.

Jogando junto

Ao fim da sua participação na Copa da Rússia, Milton Leite, um dos titulares do SporTV, destacou o sucesso da integração do Grupo Globo (TV aberta, TV paga e internet), primeira experiência num mundial, e da responsabilidade que fica para o evento no Catar. Não só isso, fez questão de ressaltar a importância do “exército”, nem sempre lembrado, que trabalhou também por trás das câmeras. Fez muito bem.

Batendo medo

Especialmente entre os seus funcionários, os que mais sofrem na pele com a real situação, é enorme e dos mais sombrios o futuro da TV Cultura. Alguns chegam ao ponto de imaginar o seu fim. Mesmo com pontos de trabalho reduzidos, o jornalismo ainda é o setor com maior atividade. No mais, é quase um deserto, inclusive buscando sobreviver à custa de programas fantasmas, como ‘Viola, minha Viola’, da falecida Inezita Barroso.

Mistura indigesta

Se a Record, como outras, é criticada por misturar televisão com religião, a TV Cultura sofre de um mal parecido. O grande problema dela é a política. No fundo, o estrago é igual, ou bem parecido. A diferença está no tamanho do dinheiro.

Calma aí

Sobre o provável acerto do William Waack, em ter seu programa da internet transmitido no BandNews, conforme falado por aqui, a possibilidade é grande. Só isso, por enquanto. Está tudo sendo conversado, mas ainda não tem nada fechado.

Pacotão

Além da parceria com a Telemundo em ‘Amores Roubados’, o Grupo Globo também fechou na feira em Los Angeles, outras cinco coproduções internacionais. Trabalhos estes que serão disparados a partir de 2019 e poderão, ainda, integrar o catálogo da GloboFlix.

Vai e vem

Larissa Erthal conversou lá em cima e foi acertada a sua permanência ou volta ao trabalho na Band. Domingo, ela já participou do “Show do Esporte”. A exigência é que agora, em vez do Rio, ela passe a morar em São Paulo.

Estreia

Na noite de hoje acontece a estreia de mais uma edição do “The Voice Brasil”, sob o comando de Tiago Leifert. A diferença de agora são as duas vezes por semana, com exibição às terças e quintas. A temporada que começa ficará em cartaz até 27 de setembro.

Sem parar

As gravações da segunda temporada da série “A Garota da Moto”, que estreia em novembro no SBT, chegarão ao fim no próximo dia 26. E nada de férias longas para a equipe. Isso porque, no fim de agosto, terão início as filmagens de um longa-metragem baseado na série homônima.

Bate – Rebate

Domingo, João Kleber colocou a Rede TV! em terceiro lugar no Ibope, atrás de Globo e SBT.

Sobre as audições do ‘Dancing Brasil’, além dos dias 30 e 31, em São Paulo, confirma-se agora o mesmo trabalho, dia 1º, no Rio.

O Fox Sports está fechando o balanço da Copa do Mundo...

... Foram 300 horas de programas gerados dos estúdios da Rússia...

... E 700 horas de transmissão do evento no total...

... Ao todo, 64 jogos.

GloboNews já está com chamadas do novo jornal das manhãs, destacando a presença de José Roberto Burnier.

A televisão perdeu mais um dos seus veteranos. Rodolfo Scervino, antigo redator do Silvio Santos e Ratinho faleceu nesta segunda-feira.

Warley Santana vai homenagear Silvio Santos na edição de número 100 do programa ‘Tá Certo’, da TV Cultura...

... Ainda sem data para ir ao ar, o episódio especial contará com a participação de amigos e familiares do dono do SBT.

Nova logo da Band começa a ser mostrada hoje nos programas ao vivo.

Segundo o SporTV, o trabalho do ex-jogador Grafite como comentarista foi apenas para o período da Copa.

C´est fini

‘Deus Salve o Rei’ terá seu momento ‘Harry Potter’ nos últimos capítulos. Duas bruxas vão duelar na história, que chega ao fim no próximo dia 30. Além disso, entrará um juiz na trama, para cenas envolvendo Catarina (Bruna Marquezine). Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!