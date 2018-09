Odair ensaia trio de meio-campo com D'Alessandro em treinamento do Inter

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann comandou um treinamento, nesta quarta, no qual dividiu o elenco do Inter em três times. Num deles, posicionou D'Alessandro com Dourado e Edenílson, o provável tripé central para partida contra o Vitória.

Não se pode avaliar a utilização como indicativo de time. Cada equipe possuía sete jogadores de linha além dos goleiros e jogava em campo reduzido contra outra equipe similar. Um dos times tinha por objetivo marcar o gol, o outro evitar o gol e fugir da pressão, passando da linha de meio e transferindo a partida para o outro lado.

A ideia do comando com esta atividade é trabalhar ao mesmo tempo a produção de jogadas e a fuga da pressão. Encontrar os caminhos para sair da marcação adversária, seja no ataque ou na defesa.

Na equipe em que estava D'Alessandro, porém, não estavam Nico López ou Pottker, que completam o quinteto de meio-campo ideal. Além do trio, Damião, da equipe considerada titular, também fazia parte do grupo de sete.

A possibilidade de volta do argentino ao time titular surgiu a partir da suspensão de Patrick, que não encara o Vitória no domingo. Até lá, outros três treinamentos poderão fortalecer o plano.