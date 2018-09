Odair mantém Dourado como dúvida e cogita outras opções no Inter

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Dourado ainda tem status de dúvida no Internacional. Nesta sexta-feira (14), o clube gaúcho fez treino fechado em preparação para o jogo com a Chapecoense, e depois, Odair Hellmann afirmou que analisa mais opções para eventual ausência do camisa 13.

Dourado tem contusão no pé direito e ficou fora de todos os treinos abertos da semana. O Inter não informou se o jogador participou da atividade no Beira-Rio, com portões fechados.

"A gente ainda aguarda a situação do Dourado. Realmente, não posso passar a situação dele. A gente espera que ele possa estar apto a jogar, porque é jogador encaixado, é importante para o esquema. Se o Dourado não puder viajar ou não jogar, é ressaltar a importância do grupo. Tem dado boa resposta. Os jogadores têm dado muito boa resposta. Se não jogar, o jogador escolhido vai dar boa resposta", disse Odair.

O último jogo do Internacional sem Rodrigo Dourado foi diante do América-MG. Em Belo Horizonte, o time colorado perdeu por 2 a 1. De lá para cá, a série de nove jogos invicto se estabeleceu.

As primeiras alternativas no grupo, para a vaga do camisa 13, são Gabriel Dias e Charles. Neste cenário, a escalação de um meia mais ofensivo com recuo de Edenílson ou Patrick é possível. A medida foi adotada contra o América-MG, mas não deu bom resultado.

A provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Charles), Edenílson, Patrick, Pottker e Nico López; Jonatan Alvez (Leandro Damião).

O Internacional volta a treinar neste sábado (15) pela manhã e, logo depois, viaja rumo à Chapecó. No domingo (16), a atividade será em CT contíguo à Arena Condá. A partida ocorre na segunda (17), a partir das 20h.