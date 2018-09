Odair não confirma volta de D'Alessandro e cogita mudar formação do Inter

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Odair Hellmann fechou dois treinamentos e, nesta sexta-feira (28), jogou mais uma carta na mesa para criar dúvida sobre a escalação do Internacional que enfrenta o Vitória. Segundo o treinador, a presença de D'Alessandro não pode ser confirmada ainda. A volta do argentino foi testada em treinamento recente, mas a comissão técnica analisa outras opções e cogita, até, mudar a formação tática da equipe pela ausência de Patrick, suspenso pelo terceiro amarelo.

O Inter recebe o Vitória no domingo, às 16h (Brasília). O time terá a volta de Victor Cuesta, que cumpriu suspensão diante do Corinthians.

"Não. Não posso confirmar ainda. Nós estamos fechando os treinos para ter mais intimidade para trabalhar variações de jogadores, sistema", respondeu Odair ao ser perguntado se a volta de D'Alessandro já podia ser confirmada.

Em outra parte da coletiva, o treinador do Inter foi lacônico ao falar sobre a condição física do camisa 10 para atuar durante a partida toda. D'Ale tem entrado no decorrer de vários jogos do Brasileirão, mas não sai jogando desde 6 de maio, quando o Inter perdeu para o Flamengo.

"Pronto. Ele está pronto (para jogar 90 minutos)", disse Hellmann. "O D'Alessandro tem uma característica, Patrick tem outra característica. São diferentes. Diferentes em movimentação e forma de jogar", acrescentou depois.

A entrada de D'Alessandro significaria uma substituição simples, no entanto outra alternativa é incluir Rossi no time e modificar a função de Nico López ou até William Pottker.

"Sem falar em nomes, a forma muda. Tanto na defesa quanto no ataque. Por isso, a gente treina desde o início do ano para não ter que ter varinha mágica. Nós conseguimos variar o sistema em muitos jogos. Tanto de início como no decorrer dos jogos. Contra Vasco e Corinthians foi durante a partida. Independente de quem entrar, quando muda o jogador muda a forma de atacar e defender", explicou Odair Hellmann.

O Internacional deve enfrentar o Vitória com: Marcelo Lomba; Zeca (Fabiano), Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro (Rossi), Pottker e Nico López; Leandro Damião.