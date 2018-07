Özil cita "racismo e desrespeito" e deixa seleção alemã aos 29 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em três longos comunicados divulgados em suas redes sociais neste domingo (22), o meia Mesut Özil, 29, anunciou que não vai mais jogar pela seleção da Alemanha.

Às vésperas da disputa da Copa do Mundo da Rússia, o jogador do Arsenal se tornou alvo de críticas de torcedores, jornalistas e até dos principais dirigentes da federação de futebol do país ao posar para fotos com o presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan.

A imagem foi interpretada como um apoio explícito de ambos à campanha pela reeleição do presidente turco, que mantém uma relação de tensão com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

Özil ainda afirmou que negar o encontro com Erdogan seria uma "falta de respeito" com as raízes turcas de sua família. Além disso, o meia-atacante disse que não se arrepende e que tiraria novamente uma foto com Erdogan no futuro.