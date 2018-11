Ofensas a nordestinos desencadeiam mais de 1 milhão de tuítes, diz estudo da FGV

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-DAPP) identificou 1,7 milhão de tuítes mencionando o resultado das eleições no nordeste.

Segundo a FGV-DAPP, muitas das publicações associavam a vitória de Fernando Haddad (PT) na região à pobreza, ao programa Bolsa Família e à quantidade de migrantes nordestinos que vivem no Sul e no Sudeste. Também foram detectados tuítes criticando as publicações ofensivas.

A instituição também identificou muitos tuítes com agressões qualificando militantes pró-Haddad e pró-Bolsonaro de, respectivamente, comunista e variações ("comunistinha", "socialista de iPhone" etc) e nazista ou fascista e variações ("fascistoide", "bolsonazi").

População LGBT, mulheres, negros e evangélicos também foram alvos de discussão com ofensas.