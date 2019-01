Oficinas interativas da Bienal acontece no MON no sábado

AN-PR

Uma oficina direcionada ao público adulto acontece neste sábado (2), no Museu Oscar Niemeyer (MON). A atividade faz parte da edição comemorativa de 25 anos da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, reconhecida como um dos principais eventos de arte do circuito mundial.

O encontro começa com uma visita mediada à exposição Mergulhador, de Leonardo Kossoy, dando ênfase à série Only You. A proposta inicial é motivar os participantes a refletirem sobre os desafios e possibilidades de um relacionamento social ou afetivo. Depois deste momento, o grupo é dividido em duplas que desenvolvem uma atividade prática.

Para o público infantojuvenil, a partir de 11 anos, a Bienal oferece a oficina interativa Amarelinha Reflexiva: um tour interativo pela Bienal, que terá sua próxima edição em 13 de fevereiro.

As atividades começam com uma visita guiada, para um grupo de no máximo 15 pessoas, à obra Rayuelarte, um jogo de amarelinha que abordará o trabalho da artista Patrícia Pellegrini sobre a vida e obra de Marta Minujín. Após a visita, acontece a proposta prática da oficina.

Na sequência, o grupo segue até a obra QUE SOY, de Dolores de Argentina, para uma reflexão sobre os espaços públicos ocupados pelas obras de arte e questões socioambientais levantadas pela artista. Após, há visita à exposição Dragão Floresta Abundante (sala 9), do artista Christus Nóbrega.

Ao final, o grupo analisa a obra Fábrica de Pipas, também de Nóbrega, localizada no subsolo do museu. A oficina é finalizada com uma dinâmica. Nesta, são divididos dois grupos para a criação de duas amarelinhas com desenhos cronológicos sobre a visita que participaram e, em seguida, há um pequeno debate entre os participantes.

O projeto Bienal Interativa é uma parceria da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba 2018 | 25 anos com o Projeto Educativo da Bienal. Oficinas interativas e práticas para crianças e adultos acontecem em janeiro e fevereiro, no MON.

As inscrições para participar das oficinas são feitas previamente por e-mail. Interessados devem mandar nome completo, idade, telefone de contato e nome da oficina pretendida para educativo@bienaldecuritiba.org.

Serviço

Desafios e possibilidades de um relacionamento inspirada na obra Only You, de Leonardo Kossoy

Aos sábados – 2/2 e 16/2

Entrada: R$ 20 (inteira) ou R$ 10 (meia)

Idade: a partir de 18 anos

Concentração e ponto de encontro: 14h45, em frente à bilheteria do museu

Início: 15h

Duração: 2 horas