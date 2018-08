Oito famosos disputarão, a partir desta segunda, o 'Superchef' da Ana Maria Braga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (20), estreia a sétima edição do quadro "Super Chef Celebridades", do programa "Mais Você" (Globo), comandado por Ana Maria Braga.

Para a empreitada culinária, foram escalados os atores Carla Diaz, Françoise Forton, Maria Joana, Rafael Cortez, Rafael Zulu, Rainer Cadete e Raul Gazolla, além da ex-ginasta Daiane dos Santos.

Para eles, vencer não parece ser o mais importante, já que ninguém ali é bom na cozinha. O objetivo é se virar. Como incentivo, o melhor cozinheiro concorre a um prêmio de R$ 50 mil.

"São pessoas muito boas na arte que fazem, mas que nunca chegaram nem perto da cozinha. Fazer comida é um ato de amor e todo o mundo sai transformado daqui", afirma Ana Maria.

A atriz Maria Joana, 32, a Carol de "Sol Nascente" (2017), diz não ser competitiva. "Estou totalmente dedicada à atração. Não sei porque invento essas coisas. Eu sou zero competitiva e já é o terceiro quadro que eu faço", brinca a atriz.

A artista foi a campeã do "Dança dos Famosos" do ano passado, no "Domingão do Faustão", e passou pelo "Desafiados", do "Caldeirão do Huck", ambos na Globo.

"Imagine que a Daniela Cicarelli, triatleta, perdeu uma competição de natação para uma atriz! Por isso, eu sempre dou o melhor de mim, dividindo dicas e experiências", comenta a atriz.

Como outros participantes, Maria Joana espera que a atração lhe dê visibilidade. "Quem já me viu na TV foi à noite, na novela", completa.

O comediante Rafael Cortez, que saiu do "Vídeo Show", também aproveita sua chance. "Posso ser o azarão, pois percebi que sou aquele que não sabe nada mesmo."

Já Raul Gazolla antecipa que deve sair da dieta. "Faz muito tempo que não como carne vermelha, mas aqui eu vou experimentar!"