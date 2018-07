Oktoberfest Curitiba terá corrida de rua com cerveja

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Já pensou participar de uma corrida de rua e se hidratar com cerveja bem gelada? Isso será possível na 4ª BIER RENNEN, a prova oficial da Oktoberfest Curitiba, no dia 8 de setembro, no Museu Oscar Niemeyer (MON). A competição é promovida pela Rádio Transamérica Light, e faz parte do projeto Conexão Qualidade de Vida.

Serão dois percursos: 3 KM e 6 KM. Para dar um incentivo a mais aos competidores cervejeiros, durante o trajeto haverá pontos de hidratação com muita cerveja gelada. Os atletas que quiserem entrar ainda mais no divertido clima germânico, poderão correr com roupas típicas de Fritz ou Frida e concorrerão a um prêmio especial ao cruzarem a linha de chegada.

A largada está marcada para às 20h, no “parcão” do MON. Por se tratar de uma prova de caráter lúdico, não haverá premiação por colocação. Apenas maiores de 18 anos poderão participar do evento.

As inscrições estão abertas e custam entre R$ 80 e R$ 120 (mais taxas), dependendo da modalidade. Os ouvintes da rádio Transamérica Light têm 25% de desconto até o dia 13 de agosto.

Conexão Qualidade de Vida, por Transamérica Light.

4ª BIER RENNEN

Data: 8 de setembro (sábado), às 20h.

Modalidades: 3 km e 6 km.

Inscrições: www.corridastematicas.com.br

Preço: entre R$ 80 e R$ 120.

Desconto: Ouvintes da rádio Transamérica Light têm 25% de desconto até 13 de agosto. Basta inserir o código de desconto BIER.TL25 no link de inscrições: https://www.ticketagora.com.br/Inscricao/categoria.aspx?__idEvento=6210