Olha a boa notícia: este domingo é propício para atividades ao ar livre

Da Redação Bem Paraná com sites

O domingo (15) começa com sol em todas as regiões do Paraná devido a presença de uma massa de ar estável (ar quente e seco). As temperaturas máximas devem se aproximar dos 30ºC na região Noroeste, enquanto na capital os valores ficam na ordem dos 25ºC. O domingo será de temperatura agradável para atividades ao ar livre, diz a previsão no site do Sistema Mdeteorológico do Paranbá (Simepar).

Na segunda-feira (16) uma frente fria volta a provocar chuva no Rio Grande do Sul. Mas esse sistema instável não se aproxima do Paraná, e com isso, não muda as condições do tempo. Previsão de um dia com poucas nuvens e temperaturas em rápida elevação. Ao longo da tarde os índices de umidade do ar ficam baixos e podem ficar abaixo dos 30% em várias localidades.