Olímpia, em São Paulo, ganha novo resort interligado a parque aquático

Folhapress

OLÍMPIA, SP (FOLHAPRESS) - Neste mês, foi inaugurado em Olímpia (a 437 km de São Paulo) o Hot Beach Resort, hotel interligado ao parque aquático de mesmo nome, em operação há um ano.

Os hóspedes usam uma pulseira para entrar e sair do parque. O acesso está incluso no valor da diária, que varia conforme o período. Um quarto para dois adultos e duas crianças, com pensão completa, custa a partir de R$ 475.

O ingresso avulso do parque sai por R$ 110 aos sábados, domingos e feriados. Crianças até os 6 anos tem entrada gratuita e as dos 7 aos 12 anos pagam meia-entrada.

Com 484 quartos, o resort é destinado a famílias com filhos pequenos. A maior parte das atrações do parque é voltada às crianças, como minitoboáguas e grandes baldes que viram ao encher de água.

Os destaques são uma praia artificial, com areia e coqueiros, e as diferentes temperaturas das piscinas -a maioria delas quente. A água é captada a 50º C do aquífero Guarani e precisa ser resfriada para chegar às piscinas.

*A jornalista viajou a convite do Hot Beach Resort