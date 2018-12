Olimpíada de Matemática aplica prova para 1,5 milhão de estudantes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na próxima terça-feira (30), 1,5 milhão de estudantes das 4ª e 5ª séries do ensino fundamental de 20 mil escolas públicas de todo o país farão a prova da 1ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A (Obmep Nível A 2018). A informação é do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada). As informações são da Agência Brasil.

A nova categoria da Obmep foi criada em setembro deste ano pelo Impa, que organiza a competição tradicional desde 2005, voltada para alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental e para estudantes dos três anos do ensino médio. Desde o ano passado, a Obmep inclui alunos de escolas particulares.

A 1ª Obmep Nível A tem apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática) e dos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações eda Educação. A participação de alunos de escolas privadas na Obmep Nível A deve ocorrer apenas em 2019 ou 2020.

Segundo o diretor adjunto do Impa e coordenador-geral da olimpíada, Claudio Landim, a expectativa é muito grande, porque é aí que está "o gargalo da matemática no Brasil". Lando, dosse que é preciso estimular alunos nessa faixa a estudar e curtir matemática. "A adesão foi muito grande; por isso, é grande a expectativa.”

De acordo com Landim, a Obmep de Nível A faz parte de um programa de formação. “Nós criamos um portal de matemática para o ensino fundamental 1, que já está no ar, disponível. E esperamos, com isso, estimular os professores a usar o portal e a preparar seus alunos, dentro dessa ideia de resolução de problemas.”

O diretor do Impa destacou que a grande virtude da prova é identificar os jovens que gostam e têm facilidade para a matemática, “que é uma área tão importante e necessária para o desenvolvimento do país”.

ESCOLAS PRIVADAS

A Obmep Nível A tem uma fase única de provas na próxima terça-feira, mas o objetivo do Impa é que, a partir do ano que vem, os testes das duas categorias sejam aplicados no mesmo dia. A inclusão das escolas privadas no Nível A vai depender dos resultados deste ano, explicou Landim.

“Nós queremos incluí-las, esperamos poder incluir no ano que vem, mas essa prova é um pouco diferente da tradicional, na medida em que as secretarias municipais de Educação participam da organização”. Cabe ao Impa conceber e disponibilizar a prova, mas são as secretarias de Educação que imprimem, corrigem e distribuem a prova nas suas escolas. Na Obnep tradicional, é o Impa que concebe, imprime, distribui e corrige as provas.

SIGILO

Para Landim, o fato de as secretarias de Educação se encarregarem da impressão e distribuição das provas traz o problema de quebra de sigilo. “É um problema adicional, porque as provas chegam às escolas antes da data da aplicação, e as escolas têm de participar na preservação do sigilo da prova. Fazer isso com as secretarias municipais é mais fácil do que com as escolas particulares, que são em número muito maior.” Ele disse que este é um problema de logística que o Impa terá de resolver.

Cerca de 1,5 mil secretarias de Educação e representantes de escolas federais fizeram suas inscrições gratuitas para a Obmep Nível A no período de 11 de setembro ao dia 10 deste mês. A prova tem 20 questões objetivas e deverá ser feita pelos estudantes no prazo de uma hora e meia. A prova será aplicada nas escolas inscritas.

O Impa esclareceu que o modelo de organização da prova, em que o instituto responde pela parte acadêmica e as secretarias cuidam da aplicação, correção de provas e eventuais premiações, foi testado com sucesso no município de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, em agosto passado.

De acordo com o Impa, o conteúdo das provas segue os parâmetros curriculares nacionais para alunos de 4º e 5º anos do ensino fundamental. O objetivo da Obmep é estimular o estudo da matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, além de identificar jovens talentos e promover a inclusão social.