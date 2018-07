Olympiakos retoma conversas com o Flamengo por Arão e faz nova proposta

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após ter sua primeira proposta recusada pelo Flamengo, o Olympiakos, da Grécia, retomou as conversas com o clube carioca pelo volante Willian Arão e fez uma nova oferta, com valores um pouco superiores aos anteriores.

Pouco aproveitado e com um certo desgaste com a torcida rubro-negra, o jogador poderá ter sua situação encaminhada ainda neste semana, embora a quantia oferecida ainda esteja aquém do esperado pela diretoria.

O Flamengo prioriza vendê-lo por um valor de cerca de R$ 20 milhões, o que, ao que parece, o Olympiacos ainda não alcançou. Aos 26 anos, Arão teve possibilidade recente de se transferir para o Internacional. O futebol japonês também se apresentou como um destino, da mesma forma que a Turquia.

Com 143 jogos pelo Flamengo e 17 gols, o volante perdeu espaço na atual temporada e luta para retomá-lo. A transferência de Jonas para o Al-Ittihad facilita um pouco o trabalho. No momento, porém, o futuro de Arão é uma incógnita.

O contrato de Arão com o Flamengo vai até 31 de dezembro de 2019.