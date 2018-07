Onda de calor na Europa chega ao Reino Unido e bate recorde

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Reino Unido registrou na quinta-feira (26) as temperaturas mais elevadas de 2018, com 35º C no aeroporto de Heathrow e em St James's Park, em Londres, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

A expectativa era que o recorde histórico de calor do país, de 38,5º C registrado em agosto de 2003 perto de Faversham, pudesse ser quebrado nesta sexta (27), o que levou os jornais locais a apelidarem o dia de "sexta-feira da fornalha".

Por isso, as autoridades decretaram alerta ambiental de "nível elevado" para Londres. Os bombeiros também emitiram uma proibição temporária de fogueiras, em um ano que já registrou seis vezes mais incêndios em bosques em relação a 2017.

Mas, apesar das altas temperaturas, a previsão não se confirmou. "A temperatura máxima de hoje parece que será de 34,7º C, registrada no Tibenham Airfield em Norfolk", disse o serviço de meteorologia quando começou a chover na capital.

A atual onda de calor no Reino Unido desencadeou uma proibição de uso de mangueiras no noroeste do Reino Unido e fez o o governo emitir um alerta para que as pessoas evitem a luz do sol.