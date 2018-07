ONG promove arraial para gatos neste sábado em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ONG Gatópoles promove a quarta edição do seu arraial felino neste sábado (21), das 16h às 21h, no salão da igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Vila Formosa, região leste de São Paulo.

A festa terá comidas e brincadeiras típicas de quermesse, bingo e lojinhas com produtos para gatos e com temática felina.

O dinheiro arrecadado com o valor da entrada (R$ 5) e parte da venda dos produtos será revertido para alimentação e tratamento dos felinos sob os cuidados da ONG. A Gatópoles existe desde 2013, resgata e encaminha para adoção gatinhos abandonados.

Não haverá bichanos para adotar no local. “Nunca levamos nossos gatinhos a esses eventos. Eles se estressam demais e o ambiente não é propício”, diz Aline Ferreira, voluntária da Gatópoles.

4º Arraial da ONG Gatópoles

Quando sábado (21), das 16h às 21h

Onde Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração – Rua Angá, 918, Vila Formosa, região leste

Quanto R$ 5