Ônibus da Cultura estaciona no Parque Barigui com muita arte neste domingo

SMCS

O Parque Barigui vai receber o projeto Ônibus da Cultura no domingo (19/8). O veículo Ônibus Palco estaciona no setor de eventos (ao lado do Pavilhão de Exposições) e inicia a programação às 13h30. Serão duas bandas e uma apresentação de circo, além de atividades de pintura livre e camarim de pintura para as crianças. Todas as atividades são gratuitas.

As bandas que vão se apresentar, João e Maaria e ALLzheimer Rock Band, são compostas por moradores da região, que se apresentam com frequência na Regional de Santa Felicidade. Esse é um dos objetivos do projeto Ônibus da Cultura, que busca valorizar os artistas locais em cada parada.

A banda João e Maaria abre a programação com seu som autoral, uma mistura de sertanejo com pop e toques de folk. João ficou conhecido pelas composições, tendo trabalhado com artistas como Michel Teló e Rio Negro & Solimões (assinando como Leo Camaro). Com Maaria, cantora e compositora, apostam há três anos nas canções próprias, incluindo a faixa "Cura Eu" que toca nas rádios paranaenses.

Em seguida, a Cia TripCirco apresenta o espetáculo "Lubyet", uma visita ao circo através de uma linguagem contemporânea, com números tradicionais dessa arte. Palhaços e malabaristas animam o público durante o show.

Já o grupo ALLzheimer Rock Band foi criado em 2015, com artistas produzindo músicas próprias. As referências do quinteto valorizam clássicos do rock em letras que aliam conceitos místicos e políticos. Na formação, cinco amigos com mais de 50 anos se apresentam com bom humor, como o nome da banda indica.

Ônibus Palco

O Ônibus Palco faz parte do projeto Artes e Patrimônio - Ônibus da Cultura, que busca levar arte, cultura e história para os bairros curitibanos. Foram projetados dois veículos adaptados, o Ônibus Palco, voltado a apresentações folclóricas, dança e teatro, entre outros, e o Ônibus Museu, que apresenta conteúdo de museus de Curitiba e do mundo de maneira interativa. Este segundo passa pela fase final de montagem e deve ficar pronto até outubro.

O projeto prevê dois anos de duração e é coordenado por Lucia Casillo Malucelli, diretora do Solar do Rosário, que promove o Artes e Patrimônio. Viabilizado através da Lei Rouanet, o projeto tem patrocínio master do Grupo J. Malucelli e tem o apoio da Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba.

Serviço: Projeto Artes e Patrimônio - Ônibus da Cultura - Regional Santa Felicidade

Data: domingo, 19 de agosto

Horário: a partir das 13h30

Endereço: Parque Barigui - Setor de Eventos – entrada pela BR 277, Rodovia do Café

Programação gratuita

Informações: www.facebook.com/onibusdacultura