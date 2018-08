Ônibus Palco leva teatro, música e circo para o Sítio Cercado no sábado

SMCS

O projeto que leva cultura aos bairros curitibanos chega ao Sítio Cercado neste sábado (4/8). O Ônibus Palco, que faz parte do programa Artes e Patrimônio - Ônibus da Cultura, estaciona na Praça José Soares Gomes, na Rua Lupionópolis, sem número, às 11h30. As atrações são todas gratuitas.

A programação inicia com apresentação da peça "A Cigarra e a Formiga", um texto e direção de João Luiz Fiani sobre os problemas de deixar as coisas para depois e como combatê-los, uma mensagem tanto para os pequenos quanto para os adultos.

Em seguida, acontece a Mostra de alunos do curso de música da Fundação Cultural de Curitiba - Núcleo Regional do Bairro Novo. O evento tem ainda Trip Circo com o espetáculo "Lubyet" com palhaços e malabaristas.

Ônibus

O Ônibus Palco faz parte do projeto Artes e Patrimônio - Ônibus da Cultura, que busca levar arte, cultura e história para os bairros curitibanos.

Foram projetados dois veículos adaptados, o Ônibus Palco voltado a apresentações folclóricas, dança e teatro, e o Ônibus Museu, que apresenta conteúdo de museus de Curitiba e do mundo de maneira interativa. Este ônibus vai circular em outra etapa do projeto, a partir do segundo semestre.

O projeto prevê dois anos de duração e é coordenado por Lucia Casillo Malucelli, diretora do Solar do Rosário, que coordena o Artes e Patrimônio.

Viabilizado através da Lei Rouanet, o projeto tem patrocínio master do Grupo J. Malucelli e tem o apoio da Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba.

Serviço: Ônibus Palco no Sítio Cercado



Data: sábado, 4 de agosto

Horário: a partir das 11h30

Endereço: Praça José Soares Gomes - Rua Lupionópolis, próximo ao número 1255 - Sítio Cercado, Curitiba

Mais informações: www.facebook.com/onibusdacultura