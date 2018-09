ONU convida para limpeza de praias e ensina a organizar mutirão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O mar não está para plásticos", diz o slogan da campanha. Setembro é o mês internacional dos mutirões de limpeza de praia. Durante o período, grupos de voluntários destinam um período do dia para coletar lixo jogado incorretamente pelos frequentadores ou para limpar pontos de descarte viciados.

Mas não é apenas a coleta em si que importa. Separação dos materiais, pesagem, contagem e sistematização das informações são ferramentas importantes para a cobrança de providências das autoridades, a análise evolutiva de locais de coleta e as campanhas educativas.

Para divulgar a prática, a ONU Meio Ambiente promove no Brasil a #SemanaMaresLimpos, do dia 16 ao 24. Como incentivo, a agência das Nações Unidas elaborou um manual prático de convocação, organização, engajamento, reciclagem e tratamento de dados para intervenções em praias, beiras de rios, mangues e ilhas.

Boa divulgação, parcerias com cooperativas de catadores e sistematização dos dados da coleta são alguns conselhos do manual. A organização pede que os voluntários registrem informações e enviem dados de coletas através de fichas que estão à disposição no seu site.

Segue um breve resumo. Veja o documento completo no site da entidade (https://bit.ly/2xkx10z).

MANUAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS - SEMANA MARES LIMPOS

1. Reúna os organizadores.

2. Identifique um local determinado, como um trecho de praia, consulte autoridades municipais sobre autorizações e a melhor forma de destinar lixo recolhido e uma cooperativa de catadores para destinar os materiais recicláveis.

3. Planeje a ação, levando em conta a extensão de terreno, o número de pessoas mobilizadas, a duração do mutirão. Estipule como e onde os resíduos serão coletados e como pesá-los. Imprima Fichas do Pesquisador Voluntário para distribuir entre os participantes e lembre-se de ter lápis ou canetas. Leve kit de primeiros socorros e instrua os voluntários a levarem suas garrafas de água e alimentação.

4. Mobilize as pessoas previamente com cartazes, entre em contato com os condomínios, associações locais, quiosques da orla, lojas e restaurantes.

5. No dia da ação: oriente voluntários sobre a coleta, a separação e a sistematização de informações sobre os materiais coletados. Organize a pesagem e as planilhas de voluntários. Documente com fotos e divulgue os resultados nas redes incluindo as hashtags da campanha #MaresLimpos e #SemanaMaresLimpos

6. Reciclagem: acompanhe o recolhimento do lixo coletado pelo serviço de limpeza pública e pela cooperativa de catadores para se certificar que o lixo não ficará na praia.

7. Sistematize dados: após a ação, recolha as fichas preenchidas pelos voluntários e organize os dados numa ficha específica destinada aos coordenadores, enviando-a por formulário online (https://bit.ly/2OmGsUs).