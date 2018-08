ONU e Gana lamentam a morte de Annan

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes mundiais se pronunciaram sobre a morte de Koffi Annan, neste sábado (18).

"Kofi Annan foi uma força orientadora para o bem", afirmou o atual secretário-geral da ONU, o português Antonio Guterres. "É com profunda tristeza que fiquei sabendo de sua morte. De muitas maneiras, Kofi Annan foi a Organização das Nações Unidas. Ele subiu nas fileiras para liderar a organização no novo milênio com inigualável dignidade e determinação."

Já o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, afirmou que Kofi Annan representa um imenso orgulho para o país.

"Diplomata consumado e altamente respeitado ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan foi o primeiro da África Subsaariana a ocupar essa exaltada posição. Ele trouxe considerável renome ao nosso país por essa posição e por sua conduta e comportamento na arena global ", disse. "Ele acreditava ardorosamente na capacidade do ganense de traçar seu próprio curso no caminho do progresso e da prosperidade."

Quem também se pronunciou foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em comunicado divulgado pelo Kremlin.

"Eu sempre admirei sua sabedoria e coragem em momentos críticos. Sua lembrança estará sempre no coração dos russos", afirmou.