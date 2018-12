Operação da PF investiga desvios de R$ 140 milhões do SUS no Amazonas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Transparência, deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Cashback para investigar fraudes que desviaram mais de R$ 140 milhões do SUS no Amazonas. Segundo a PF, a Cashback é a quarta fase da Operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016. As informações são da Agência Brasil.

“Com o avanço das apurações, foram identificados novos fatos e prejuízos referentes à prática do retorno do dinheiro pago às empresas fornecedoras de produtos e serviços do Instituto Novos Caminhos ao líder da organização criminosa, para que fosse redistribuído a título de propina aos agentes públicos e políticos”, diz a nota da CGU.

Os policiais estão cumprindo de 16 mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão endereços nas cidades de Manaus e São Paulo. Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa, contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

Além de 150 policiais federais, as ações contam com a participação de oito auditores da CGU e 20 auditores da Receita Federal. Um dos alvos da operação desta quinta é um empresário que atua na área de equipamentos hospitalares.

OPERAÇÃO ESTADO DE EMERGÊNCIA

Na terceira fase da Maus Caminhos, chamada de Operação Estado de Emergência, deflagrada em dezembro de 2017, a PF cumpriu mandado de prisão temporário do ex-governador José Melo. O ex-governador foi acusado de integrar um esquema criminoso que desviava recursos públicos da área da saúde.