Operação combate facções criminosas em 14 estados, entre eles o Paraná, e no DF

Agência Brasil

O Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (Gncoc) deflagrou na manhã desta terça-feira (4) uma grande operação de combate a integrantes de facções criminosas em 14 estados e no Distrito Federal (DF). As diligências estão sendo realizadas nos estados do Acre, de Alagoas, do Espírito Santo, de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, da Paraíba, do Paraná, Rio de Janeiro, de Roraima, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, São Paulo, do Tocantins e no DF.

As ações envolvem dez Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaecos) do Ministério Público brasileiro. Os policiais civis estão cumprindo 266 mandados de prisão e 203 de busca e apreensão.

No DF, a operação foi coordenada pelo Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Durante as buscas, que aconteceram em Santo Antônio do Descoberto, cidade goiana no Entorno do DF, foram apreendidos telefones celulares, anotações e cadastros ligados à facção criminosa.

No Tocantins, foi realizada inspeção na Casa de Prisão Provisória de Palmas, para apreender armas, drogas, explosivos, aparelhos de comunicação móvel e cadastros de integrantes das facções.

Em todo o país, os alvos são integrantes da facções criminosas, entre elas, o PCC, Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Amigo dos Amigos (Ada), Primeiro Comando de Vitória (PCV) e a paraibana Okaida RB.

O Gncoc foi criado em fevereiro de 2002, por iniciativa do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG), para combater o crime organizado em todo o país.