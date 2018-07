Operação na Rocinha, no Rio, entra no segundo dia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar e as Forças Armadas prosseguem nesta quinta-feira (26) com uma operação na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil.

A ação foi iniciada na manhã de quanta (25) por equipes do Comando de Operações Especiais, na Rocinha e no Vidigal.

Também participam agentes da Unidade de Polícia Pacificadora, unidade que coordena uma ocupação permanente na Rocinha desde setembro de 2012.

As tropas foram acionadas na tarde desta quarta para dar apoio à Polícia Militar e cercar a favela. Houve confrontos durante a ação, mas não há informações sobre presos ou feridos.