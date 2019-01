Operação Pactum Sceleris combate o tráfico de drogas em São Jerônimo da Serra

Redação Bem Paraná com assessoria

A Promotoria de Justiça de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro paranaense, e o Serviço Reservado do 18º Batalhão da Polícia Militar deflagraram na manhã desta quinta-feira, 31 de janeiro, a Operação Pactum Sceleris, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na comarca. São cumpridos dez mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, em quatro cidades da região (São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara, Santa Cecília do Pavão e São Sebastião da Amoreira), com auxílio do helicóptero da Polícia Militar.

De acordo com as investigações do Ministério Público e da PM, o tráfico tem sido coordenado por detentos da cadeia local, inclusive com acordo de divisão territorial das áreas de atuação dos grupos criminosos pelos seus líderes.