Operações miram bens da família de Beto Richa no Paraná

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As operações deflagradas nesta semana no Paraná que levaram à prisão temporária do ex-governador Beto Richa (PSDB), atual candidato ao Senado, e de sua mulher, Fernanda Richa, colocam os negócios imobiliários da família, tradicional herdeira política do estado, sob suspeita.

Tanto a força-tarefa da Operação Lava Jato quanto o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), ligado ao Ministério Público Estadual do Paraná, se debruçam sobre empresas pertencentes ou em sociedade com o político, sua mulher e os filhos do casal, que possuem dezenas de imóveis em Curitiba e região.

A suspeita é que parte das transações imobiliárias feitas pelo grupo serviu para lavar dinheiro ilícito, obtido com a cobrança de propinas em obras públicas do governo do Paraná. O ex-governador, candidato ao Senado, é apontado por ambos os órgãos como "chefe" e "principal beneficiário" de esquema criminoso de arrecadação de recursos indevidos. Já Fernanda seria a "auxiliar" na lavagem de dinheiro, por meio das empresas nas quais é sócia.

O caso, porém, ainda está sob investigação, e não houve indiciamento nem acusação formal contra o ex-governador. Por isso, as operações foram consideradas pela defesa uma medida oportunista e excessiva, em meio à campanha. Richa nega as suspeitas, afirma que seu patrimônio é lícito e diz estar sofrendo um "julgamento antecipado".

Em julho, após idas e vindas por decisões judiciais, a força-tarefa da Lava Jato instaurou um procedimento investigativo para apurar eventual crime de lavagem por Richa, que leva em consideração que a maior parte das 11 empresas da família (ativas e inativas), além de ocupar os mesmos endereços, não tem empregados, "indicando que ao menos parte dessas empresas não possui atividade real".

Um parecer do órgão, que investiga o suposto pagamento de propina no contrato da rodovia PR-323 pela Odebrecht, também aponta "um incremento patrimonial significativo nas empresas relacionadas aos familiares", em especial de 2013 a 2017, período em que era governador.

A Ocaporã Administradora de Bens, uma sociedade entre Fernanda e os filhos, que era dona de 42 imóveis em 2014 (entre apartamentos, lotes em condomínios, salas comerciais e garagens), é alvo preferencial da investigação --e também aparece no inquérito do Gaeco, que apura suspeitas de fraude à licitação em um programa de estradas rurais no Paraná.

Os promotores mencionam permutas de terrenos feitas pela Ocaporã em Curitiba, o que seria uma "prática sistemática" da família. Segundo a investigação, em um dos casos, houve uma "absoluta desproporção" entre os imóveis permutados em favor da Ocaporã, tanto em área quanto em valor de mercado, o que corrobora a suspeita levantada por um delator, Tony Garcia, de que a empresa tenha feito um pagamento "por fora" de R$ 900 mil, não documentado na matrícula do imóvel.

O inquérito liga a transação à negociação de percentuais em uma licitação estadual, realizada entre 2012 e 2014. Mas não há provas do suposto pagamento em dinheiro, que está sob averiguação.

A Promotoria considerou a prisão temporária dos investigados necessária para garantir a isenção dos depoimentos e minorar a influência do grupo sobre testemunhas, o que foi acatado pela Justiça.

O MPF ainda cita outra empresa da família Richa, a BFMAR Participações, pertencente a Fernanda e aos filhos, que desde 2013 declara "expressivos valores" no exterior: em 2017, eram R$ 11,5 milhões em participação na offshore Discovery Express, situada nas Ilhas Cayman.

A defesa do ex-governador nega irregularidades. Em nota, Richa afirmou que está com "a consciência em paz" e que, "no devido tempo, a verdade sempre se impõe".

O advogado de Fernanda Richa, Eduardo Sanz, afirmou que só o fato de o nome de Fernanda "constar no quadro societário" das empresas não justifica suspeitas de lavagem.