Operário anuncia planejamento para próxima temporada

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Operário Ferroviário de Ponta Grossa anunciou o planejamento para a temporada 2019. O time, que conquistou o título da Série C do Brasileirão em 2018, se prepara para a próxima temporada no Paranaense e na Série B do Campeonato Brasileiro. “São duas competições difíceis e nós temos que nos preparar ainda mais para fazer bonito nos próximos anos. O nosso grande reforço é a manutenção do elenco campeão. Vamos apostar no nosso conjunto ”, afirmou o técnico do Fantasma, Gerson Gusmão, durante o evento de renovação dos contratos de patrocínio do clube com a Alegra e o Sicredi.

Realizado em Ponta Grossa, na última terça-feira, 13 de novembro, o evento reuniu convidados para a assinatura dos contratos com as duas marcas que patrocinaram o clube nos últimos anos. “Para a Alegra tem sido muito positivo esses três anos de parceria. Com certeza entramos neste novo período desejando ainda mais conquistas ao Operário”, afirmou o superintendente da Alegra, Ivonei Durigon.

O diretor executivo da Sicredi Campos Gerais PR/SP, Marcio Zwierewicz também celebrou a continuidade da parceria. “ Estamos com o Operário há sete anos e durante esse período percebemos que essa relação só traz benefícios para o Sicredi e para o clube. Entendemos que o Fantasma é uma paixão de Ponta Grossa e nada melhor do que contribuir com a história do time”, afirmou.