Organizadoras do #EleNão leem manifesto em fim de manifestação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulheres organizadoras do #EleNão em São Paulo leem um manifesto em que afirmam que Bolsonaro é defensor da ditadura militar.

"Não queremos ditadura ou fascismo e nem a ampliação da matança da Polícia Militar", diz o manifesto. "Nós mulheres defendemos o oposto do que ele pensa".

Segundo as organizadoras, haverá uma próxima manifestação no dia 7 de outubro, data do primeiro turno.