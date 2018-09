'Orgulho e Paixão' exibe beijo gay e movimenta as redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Orgulho e Paixão" mostrou nesta quarta-feira (12) o aguardado beijo de Luccino (Juliano Laham) e Otávio (Pedro Henrique Müller) e acabou movimentando as redes sociais em comemoração pelo beijo gay na faixa das seis da Globo.

O beijo acontece após Luccino, consolado pelo amado, recordar a primeira vez que foi tocado por Otávio. "Que loucura que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça, Luccino? Eu deixei o Randolfo [Miguel Rômulo] sozinho com os meus soldados", diz Otávio antes de sair em disparada ao quartel, constrangido.

Fãs da novela comemoraram o momento nas redes sociais: "Rolou o beijo! Como explicar os gays de 'Orgulho e Paixão' para os filhos? A novela mesma explica!", disse um internauta. "Gritando por dentro com esse beijo gay em 'Orgulho e Paixão', mas tuitando em silêncio pois minha mãe do meu lado", disse outro.

Juliano Lahan, 25, comentou a repercussão em sua conta no Instagram e disse que torce pelo dia "em que vamos comemorar apenas mais um casal na novela. E que o beijo seja apenas mais um beijo. Por enquanto esse beijo é mais que necessário! ".

"O Luccino é um presente pra mim. Estou muito feliz de poder contar essa história de amor de uma forma tão pura, genuína e carinhosa. Esse marco (beijo) no romance dos dois personagens foi o melhor que podia ter acontecido pro casal #Lutavio", afirmou ele.

O ator já havia dito que torcia para que o beijo tão aguardado de fato acontecesse. "É importante falar sobre todo tipo de preconceito. Muitos jovens se identificam, outros relatam que a novela está mudando a forma dos pais encararem o assunto dentro de casa", disse Laham, em entrevista ao site Hugo Gloss.

té o cantor Lulu Santos, 65, postou em sua conta no Twitter uma comemoração pelo momento. O músico assumiu em julho, também nas redes sociais, seu namoro com o baiano Clebson Teixeira, 26, e chegou a fazer uma música feita da repercussão de seu relacionamento: "O nosso amor virou notícia/ Ganhou a capa do jornal/ Depois quebrou a Internet/ Viralizou geral".