Orquestra está em turnê pelo Paraná

Da redação

De hoje até segunda-feira (23), com apresentações sempre às 20h30, os palcos de Apucarana, Arapongas, Londrina e Maringá serão da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP). O concerto será regido pelo maestro convidado Marcos Arakaki e contará com cinco obras: ‘Ruslan e Ludmila’, de Mikhail Glinka, ‘Batuque’, de Alberto Nepomuceno, ‘Dança Eslava nº8’, de Antonín Dvórak, ‘Abertura do Festival Acadêmico’, de Brahms, e ‘Sinfonia nº8’, de Beethoven.