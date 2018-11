Orquestra Sinfônica apresenta tesouros perdidos da música

SMCS

A Orquestra Sinfônica do Paraná vai apresentar neste domingo (21), às 10h30, o concerto intitulado Os Tesouros Perdidos, obras que ficaram desaparecidas de 30 a 100 anos. Este nome não foi escolhido à toa pelo maestro-titular Stefan Geiger. “Neste concerto, teremos obras que ficaram desaparecidas por anos e agora foram redescobertas”, disse o maestro.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e pelo Disk Ingressos. Os valores são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O programa do concerto, no Guairão, terá regência do maestro convidado Raphael Haeger, inclui três obras. A mais curiosa delas talvez seja a segunda música do concerto: a Canção Fúnebre, de Igor Stravinsky. Composta em homenagem ao seu mentor e apresentada uma única vez, em junho de 1909, suas partituras se perderam em meio à Revolução Russa.

Apesar do grande interesse de muitos músicos russos em descobrir o paradeiro da obra, apenas em 2015, 107 anos depois, um bibliotecário do Conservatório de Moscou encontrou algumas partes atrás de um piano, em meio a vários outros documentos antigos. A musicóloga Natalya Braginskaya, especialista em Stravinsky, a reconheceu oficialmente como a obra perdida.

A história da Sinfonia Nº 1 em Ré Menor, de Rachmaninoff, terceira música do concerto, é parecida. Considerada um fracasso na sua época de estreia, o compositor abandonou as partituras em Moscou em 1917. Cerca de 30 anos mais tarde, a obra foi encontrada no Conservatório de Leningrado (hoje São Petersburgo), mas só foi apresentada novamente na versão original em 1972.

Para abrir este programa de joias perdidas, foi escolhida a música Conto de Fadas de Inverno, de Josef Suk. Inspirada em um conto de Shakespeare, é uma obra que vem ganhando reconhecimento nos últimos anos, sendo considerada por alguns críticos como o auge da carreira de Suk, apesar de ter sido escrita quando ele tinha apenas 20 anos.

SOBRE O MAESTRO - Raphael Haeger é alemão e percussionista na Orquestra Filarmônica de Berlim desde 2004. Ele é mestre em regência pela Hanns Eisler Academy for Music e já trabalhou como maestro com as orquestras Neubrandenburger Pilharmonie, Brandenburger Symphonikern, dentre outras.

SERVIÇO: Concerto Os Tesouros Perdidos.

Data: 21 (domingo).

Horário: 10h30.

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão – Rua Con selheiro Laurindo S/N – Centro – Curitiba – Paraná.

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).