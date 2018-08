Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta a ópera ‘João e Maria’

Da redação

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) apresenta, de sexta (31) a domingo (2), a ópera ‘João e Maria’ (Hansel und Gretel). Inspirada no conto clássico dos Irmãos Grimm, a obra foi composta pelo alemão Engelbert Humperdinck e teve sua primeira apresentação na cidade de Weimar, Alemanha, em 1893. A versão de João e Maria apresentada em Curitiba será no idioma original, o alemão, com legendas em português.

Segundo o diretor cênico Walter Neiva, o público que for assistir à ópera pode esperar uma verdadeira imersão no universo dos contos de fadas. Durante suas aventuras por uma floresta encantada, os irmãos João e Maria irão encontrar criaturas mágicas, representadas pelos bailarinos da Escola de Dança do Teatro Guaíra coreografados por Patrícia Otto.

A floresta, porém, também esconde grandes perigos. Os irmãos terão que ser muito espertos para escapar das garras da bruxa, interpretada pela brasileira, radicada na Alemanha, Edinéia de Oliveira. A mezzo-soprano já cantou esta ópera quatro vezes, duas delas sob a regência do Maestro Ira Levin.

Para dar vida aos irmãos protagonistas da história, foram convidadas duas cantoras alemãs, a mezzo-soprano Geneviève Tschumi, Hansel (João) e Christina Heuel, Gretel (Maria). As duas cantoras já executaram os papeis em outras produções na Europa e virão à Curitiba a convite do maestro Stefan Geiger, diretor musical da montagem.

“Elas são cantoras muito talentosas. Já tive a oportunidade de ouvi-las cantar e sei que conseguirão retratar as crianças de forma convincente”, afirma o maestro.

Os personagens do Pai e da Mãe serão interpretados pelo o casal de cantores curitibanos Norbert Steidl (baixo-baritono) e Luciana Melamed (soprano). Também de Curitiba é a soprano Karolyne Liesenberg, que interpreta o Homenzinho da Areia e a Fada do Orvalho. A ópera ainda contará com a presença das crianças do Coral Curumim, regido por Joyce Todeschini. A cenografia está cargo de Ricardo Garanhani, os figurinos são de Aldice Lopes e a iluminação de Diego Bertazzo.

Os ingressos para a ópera estão a preços populares: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Eles podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Guaíra ou pelo site Disk Ingressos. Acompanhe as redes sociais da Orquestra Sinfônica do Paraná para ficar por dentro das novidades e bastidores.

Sete curiosidades sobre ‘João e Maria’

Enquanto a estreia não chega, você pode ir entrando no clima com essas curiosidades sobre essa obra de tanto sucesso há mais de 120 anos.

Um conto natalino

A ópera ‘João e Maria’ estreou no dia 23 de dezembro de 1893 em Weimar, Alemanha. Até hoje ela é encenada na Europa como uma ópera natalina para as crianças.

A Ópera surgiu a pedidos da irmã do compositor

A ópera foi composta por Engelbert Humperdinck, baseada em quatro canções sobre o conto de fadas encomendadas a ele pela sua irmã, Adelheid Wette. Ela pediu para o irmão escrever as canções para uma peça que seus filhos interpretariam nas festas da família. Humperdinck gostou tanto do resultado que transformou as canções em uma ópera completa, convidando sua irmã para escrever o libreto.

Temporada de estreia foi conduzida por Richard Strauss

A primeira temporada da peça foi conduzida por Richard Strauss (que escreveu ‘Also Sprach Zaratruska’), que era amigo e mentor de Humperdinck. Em seu primeiro ano de vida, a ópera foi apresentada em dezenas de teatros alemães.

Uma história mais leve

No conto de fadas original, a mãe e o pai de João e Maria abandonam os irmãos à própria sorte na floresta. Na ópera, Humperdinck e Wette optaram por uma versão em que a mãe os manda colher morangos na floresta. As crianças se perdem e espíritos bons, como o Homem da Areia, a Fada do Orvalho, anjos e duendes, os protegem até que seus pais, muito preocupados, os encontrem.

Ou nem tão leve assim

No conto de fadas, a Bruxa morre quando Maria a empurra no forno da casa. Na ópera, com a bruxa morta, todas as crianças que já haviam sido capturadas por ela voltam à vida. A bruxa é transformada em pão de gengibre e devorada pelas crianças, João, Maria e seus pais.

Ópera na Rádio

Foi a primeira ópera a ser transmitida na rádio na íntegra e ao vivo. Primeiro pelo Royal Opera House, em 1923, e oito anos depois pelo MET NY.

Ópera em formato vídeo game

Sabia que existe até vídeo game da ópera João e Maria? É comum que a obra seja usada na formação das jovens plateias. Existem jogos online e várias atividades interativas para ajudar as crianças – e adultos, por que não? – a entenderem melhor o universo do teatro e da ópera. Ficou curioso? Dá uma olhada neste link: http://bit.ly/GameOpera (em inglês).

Serviço

Ópera João e Maria

Quando: dias 31/8 e 1/9, às 20h30 e dia 2/9, às 18h30

Onde: Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão)

Rua Cons. Laurindo, s/nº, Centro. Curitiba

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Classificação indicativa: 07 anos