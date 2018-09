Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta no Teatro da Praça, em Araucária, no dia 12

Ascom/PM de Araucária

No dia 12 de setembro (quarta-feira), o Teatro da Praça, em Araucária, receberá um Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná aberto para toda a comunidade. O evento terá início às 20 horas e os ingressos (gratuitos) serão distribuídos na bilheteria do Teatro a partir das 19 horas. A classificação do evento é livre.

Além desta apresentação para a comunidade, a Orquestra Sinfônica do Paraná fará duas apresentações (dias 11 e 12) dirigidas exclusivamente para alunos da rede municipal de ensino (evento previamente agendado com as escolas).