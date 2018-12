Orquestra Sinfônica do Paraná toca compositores britânicos neste domingo

Redação Bem Paraná com assessoria

A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta neste domingo (2), às 10h30, no Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão), o último concerto do ano com um repertório exclusivamenete britânico. Com o nome Absolutely British, o espetáculol será regido pelo maestro convidado inglês Stefan Asbury.

Concerto para Viola e Orquestra, de Sir William Turner Walton, abre a programação do domingo. Na apresentação, o papel da viola solo será de Alexandre Razera, paulista, com experiência em orquestra e como solista no Brasil e no mundo.

A segunda obra do concerto será Uma Sinfonia para Londres, de Ralph Vaughan Williams. Segunda sinfonia do compositor, a música é um tributo à capital inglesa antes dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial.

A viagem à Inglaterra através da música proposta pela Orquestra Sinfônica do Paraná fica completa com a presença do maestro Stefan Asbury. Regente honorário da Noord Netherlands Orkester, na Holanda, ele nasceu no Reino Unido e já trabalhou com orquestras na Inglaterra, China, Peru, Alemanha e Nova Zelândia.

Os ingressos para este concerto absolutamente britânico estão à venda na bilheteria do teatro e pelo Disk Ingressos. Os valores são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

SERVIÇO

Concerto Absolutely British.

Data: 02 (domingo).

Horário: 10h30.

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão – Rua Conselheiro Laurindo S/N – Centro – Curitiba – Paraná.

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



