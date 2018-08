Os bastidores do circo Tihany: a vida por trás do picadeiro

Rodolfo Luis Kowalski

Nas últimas três semanas, Curitiba tem vivenciado dias mágicos. É que ao lado do antigo Estádio do Pinheirão, no bairro Tarumã, instalou-se a trupe do Circo Tihany, que permanecerá na Capital até o dia 20 de setembro com a missão de tornar as noites curitibanas mais espetaculares. “O Tihany é muito mais que um circo, é um grande espetáculo”, destaca o mágico e gerente da companhia, Marco Strapazzon.

Mas para que a magia aconteça a cada dia (com apresentações de terça a quinta às 20 horas; sextas e sábados às 16h30 e 20h; e domingos e feriados às 14h, 16h30 e 20h), é preciso uma grande mobilização. Apenas para montar e desmontar a estrutura, que viaja de cidade em cidade, de país em país, são 72 horas de trabalho contínuo, num esforço que reúne pelo menos 150 pessoas.

Ao todo, são 46 caminhões e 33 trailers que acompanham a trupe, que conta com uma equipe fixa formada por 127 pessoas (sendo 48 artistas) de 25 nacionalidades diferentes (“uma verdadeira Torre de Babel”, brinca Strapazzon). Elas acompanham o circo em todas as turnês e se somam ainda às mais de 100 pessoas contratadas em cada local visitado para atuar em áreas como segurança e portaria.

Em seus 64 anos de história, o Circo Tihany já visitou 18 países e mais de 600 cidades, com um público estimado de 55 milhões de pessoas. Um público apaixonado e fiel, com pessoas de todas as idades, que cerca de uma hora antes da apresentação já começam a se avolumar em frente ao castelo de lona. Enquanto isso, a movimentação nos bastidores é grande.

“Estou há 20 anos no Tihany e praticamos todos os dias aqui (atrás do picadeiro), fazendo aquecimento uma hora antes da apresentação”, conta Ambra Yadamatso, acrobata de 41 anos natural da Mongólia.

Enquanto ele se alonga, num outro camarim o palhaço pinta o rosto e noutro as bailarinas se maqueiam. Uma delas é a paraense Bianca Palheta, de 22 anos, artista formada no Teatro Bolshoi e que há dois anos trabalha no Tihany, que curiosamente foi o primeiro circo que ela visitou.

“Quando entra (no circo) é bem corrido, com ensaio todo dia. Depois vai entrando na rotina e cada um também tem a liberdade para se preparar da forma como acha melhor. Mas quando entra é mais intenso, treinando o dia inteiro diversas coreografias e fazendo diversos ensaios”, diz a bailarina.

Dedicação integral à arte circense: “Não me imagino fora do circo”

Mais do que a correria com ensaios e apresentações, contudo, a vida no circo exige dedicação integral, de corpo e alma. Ambra Yamadatso e Marco Strapazzon, por exemplo, contam com a companhia de suas esposas, que também trabalham no circo, e também dos filhos (no caso de Ambra, a mais nova, uma menina de nove anos, já demonstra interesse pela contorção). Já Bianca Palheta tem a companhia do namorado, que é acrobata.

Outros artistas, contudo, já nasceram no circo. É o caso do palhaço Rodrigo Garcia, que conta trabalhar há um ano no Tihany, mas ter passado a vida toda no meio – sua família, inclusive, está na quinta geração de artistas circenses.

“Não me imagino fora do circo. Até cheguei a estudar veterinária, mas desde pequeno gosto de palhaço e com 18 anos me decidi mesmo sobre o que queria ser”, conta ele. “Cresci vendo palhaços, artistas de circo... Muitas referências desde pequeno e fui aprimorando. Palhaço de circo aprende todos os dias e quanto mais velho, melhor fica o palhaço.”

A vida no circo é diferente de tudo: “Um turismo remunerado”

Para o acrobata Ambra Yamadatso, a vida no circo é diferente de tudo. “Você está sempre viajando, conhecendo lugares diferentes, culturas diferentes, comidas... É um trabalho e descanso ao mesmo tempo. Isso é o mais diferente”, conta ele, que desde sempre queria trabalhar no circo. Começou na carreira como ginasta, mas aos 14 anos já estava no meio que queria. Em 1995 chegou ao Brasil e três anos depois foi contratado pelo Tihany.

Já o mágico Romano Garcia, de 60 anos (30 deles dedicados ao circo e 15 no Tihany) aponta que o circo é “um turismo remunerado”. “Hoje mesmo, por exemplo, aproveitei para visitar os pontos turísticos de Curitiba. Sempre sobra um tempo para conhecer um pouco das cidades que visitamos, interagir com a população e cultura local”, conta ele, que decidiu que queria ser mágico após ver uma apresentação de Franz Czeisler Tihany, fundador do Circo Tihany.

PERFIL DOS ARTISTAS