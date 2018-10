Os debates foram fundamentais e decisivos nos resultados das eleições

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Muito já foi escrito, falado e brigado sobre as eleições que passaram e das que ainda estão por vir, mas se existe algo a deixar bem claro é a importância dos debates nos resultados do primeiro turno. Se a propaganda política não teve a menor interferência, muito em função da baixa qualidade apresentada – e no mesmo embrulho se incluem os menores como maiores partidos, é quase uma obrigação reconhecer a importância que tiveram os diversos confrontos nos resultados apresentados. No Rio, Romário admitiu que o mau desempenho na Globo foi decisivo para a sua saída da disputa, assim como foi fundamental, em contrapartida, para o do candidato Wilson Witzel, do PSC, chegar ao segundo turno. Em Minas, a mesma coisa. Mesmo sem tanto tempo na TV, mas porque também se saiu bem nos debates, Romeu Zema, do NOVO, teve um crescimento surpreendente nos últimos dias da campanha, a ponto de superar o ex-governador Antônio Anastasia, do PSDB, que liderou todas as pesquisas. Além dos exemplos citados, foram inúmeros outros casos por esse Brasil afora, tanto nas disputas para governador ou para o Senado Federal. Agora, nas novas eleições que vem aí, que os envolvidos não esperem por nada diferente.

Alvo da vez

Terminado o primeiro turno das eleições, o Cabo Daciolo se transformou no principal alvo de todos os programas de entrevistas. Pessoal do ‘The Noite’, do Danilo Gentili, está dando plantão na porta da casa dele.

E atenção

A próxima ‘Malhação’, na Globo, vai ser ‘Toda Maneira de Amar’, de Emanuel Jacobina, com direção de Adriano Mello. Já tem sinopse e capítulos aprovados, para começar a gravar em janeiro. Elenco em processo de escolha.

Ambiente pesado

Ainda que com presenças importantes, Ivete e Teló entre elas, nem tudo são maravilhas nos interiores do Teleton. A produção do programa está convulsionada, muito por causa do mau jeito do diretor Michael Ukstin tratar o seu pessoal. Não há nada pior que isso e que jogue mais contra. Sobram reclamações.

Empurrãozinho

Porque ‘O Tempo Não Para’ é, hoje, prioridade na vida do autor Mário Teixeira, a Globo optou por transferir, uma vez mais, os trabalhos da minissérie ‘O Anjo de Hamburgo’. Tudo o que estava combinado para começar agora em novembro, ficou para o segundo semestre de 2019.

Norma da casa

O que se alega, para essa nova transferência de ‘O Anjo de Hamburgo’, é que o roteiro ainda precisa passar por novos ajustes. Para o Mário Teixeira não acumular uma coisa com a outra, novela com minissérie, prevaleceu a decisão de deixar para o ano que vem.

Silêncio

Deu uma diminuída bem importante no entusiasmo que existia no SBT em torno do novo programa da Maísa Silva, inicialmente anunciado para internet, mas depois com possibilidades de ser exibido aos sábados na televisão. Parece que só no ano que vem.

Bota na agenda

Anote e me cobre depois: Felipe Bronze, dos programas de culinária no GNT, entrevistado do Porchat na segunda-feira, já tem um papo bem encaminhado na Record. Até mais que isso. Tudo com vistas para o ano que vem.

Especial

Em novembro, por causa do aniversário dela e ainda em comemoração dos 30 anos de carreira, o programa da Eliana terá um especial no SBT. Parte dele com gravações em Curaçao e tudo muito em cima do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 25 do mês que vem.

Constatação

Um dos problemas constatados no ‘Tricotando’, novo programa de fofocas da Rede TV!, foi a ausência de conteúdo. Tempo demais para material de menos. A equipe está trabalhando para tentar resolver.

Agenda

Em relação aos debates com os candidatos à Presidência da República, Bolsonaro x Haddad, a TV Gazeta-SP também solicitou data aos partidos. Ainda na dependência de confirmações, ficou assim a agenda: Band – dia 11 ou 12, às 22h – possivelmente no Rio; Gazeta, 14, às 19h30; Rede TV!, 15, às 22h; SBT, 17, às 18h20; Record, 21, às 22h, e Globo, 26, às 21h30.

Bate – Rebate

Fernando Pelégio, número 1 do Artístico do SBT, casou no sábado, mas não viajou...

... Continua trabalhando direto. Lua de mel só depois.

Nesta quinta-feira, às 16h15, o programa ‘Santa Receita’, da Claudete Troiano na TV Aparecida, terá uma edição totalmente voltada ao Dia da Padroeira, celebrado em 12 de outubro.

Hall Mendes acaba de fechar com a Record para ‘Jesus’ e fará Abel, filho de Joana (Anna Lima)...

... Pouco conhecido ainda, já fez ‘Velho Chico’ e ‘Malhação-Viva a Diferença’ na Globo.

O programa ‘SOS’, antes aos domingos, agora será exibido às sextas-feiras, meia-noite, na Record News...

... A apresentação é de Vivi Salvetti, com reportagens de Rosy Cordeiro.

· Sofrível essa passagem do Emílio Dantas de uma novela para outra – ‘A Força do Querer’ para ‘Segundo Sol’...

... Na anterior, escrita por Glória Perez, certamente teve mais brilho e oportunidades...

... Já na atual, como Beto Falcão e promessa de protagonista, ainda está devendo...

... E não por culpa dele: a história do personagem é inconsistente.

Marcílio Moraes entregou, segunda-feira, a série ‘Pigmalião do Brejo’ para a Teledramaturgia da Record...

... Agora, resta saber se a emissora se encarregará da sua produção ou irá buscar uma parceria.

C´est fini

O canal Multishow programou para o dia 12 de novembro a estreia da nova temporada do ‘Lady Night’. Tatá Werneck entrou na reta final de gravações. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!