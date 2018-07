Os erros e acertos cinematográficos do primeiro semestre de 2018

No começo do ano fizemos aqui uma listagem de todos aqueles filmes que até então eram considerados como as maiores estreias cinematográficas para 2018. Já passamos da metade do ano e é hora de darmos uma analisada nas obras que corresponderam, fracassaram ou surpreenderam, tendo em vista tanto bilheteria quanto recepção do público.

Janeiro logo de cara trouxe dois grandes hits com ‘Jumanji: Bem-Vindo à Selva’ e ‘Viva – A Vida é Uma Festa’; se o primeiro foi uma das grandes surpresas do ano faturando quase 1 bilhão, o segundo mostrou a força Disney/Pixar e acabou agraciado com o Oscar de Melhor Animação. O fim do mês ainda estava reservado ao encerramento da trilogia ‘Maze Runner’, só que ‘A Cura Mortal’ foi muito abaixo do que se esperava.

Já no começo de fevereiro, outra trilogia acabou por baixo; ‘Cinquenta Tons de Liberdade’ amargurou várias críticas e se salvou na bilheteria graças a fidelidade dos fãs. Entretanto, a salvação mensal veio do inesperado; com aquele que é certamente o queridinho de 2018: ‘Pantera Negra’ e sua enxurrada de críticas favoráveis e uma incrível bilheteria de 1,3 bilhão de dólares.

Infelizmente, março não foi o dos melhores em sua maioria e apresentou muitos filmes grandes rendendo aquém do que deveriam. De cara Jennifer Lawrence viu seu ‘Operação Red Sparrow’ ser esnobado, então veio Alicia Vinkander sem conseguir atingir o esperado da força de Lara Croft com ‘Tomb Raider: A Origem’ e pra fechar, o maior fracasso Disney nos últimos anos no insucesso de público ‘Uma Dobra no Tempo’. O fim do mês rendeu pelo menos um grande filme: ‘Jogador Nº1’ de Steven Spielberg, uma excelente mistura de aventura fictícia com nostalgia.

Em abril tudo se fez valer ao recebermos o maior filme e a maior surpresa do ano: ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Um Lugar Silencioso’. Se todo mundo esperava uma grandiosa produção com a reunião de heróis da Marvel, acertou; o filme passou a barreira de 2 bilhões de dólares em bilheterias. Enquanto o terror chegou despercebido e conquistou vários adeptos com sua temática inesperada de pouco barulho.

Maio chegou e se por um lado trouxe ‘Deadpool 2’ com a mesma grandiosa bilheteria e divertida funcionalidade de seu antecessor, por outro a Disney tomava mais um banho de água fria com o fracasso comercial de ‘Han Solo: Uma História Star Wars’.

Enquanto junho foi de grande sucesso graças aos seus lançamentos de peso que juntos conseguiram o montante de 2 bilhões em bilheteria. Méritos maiores a ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’ que ultrapassou o bilhão com a volta dos dinossauros, enquanto ‘Os Incríveis 2’ vem batendo vários recordes. Neste comecinho de julho recebemos ‘Homem-Formiga e a Vespa’, mais um excelente capítulo adicionado ao Universo Marvel; porém, com uma bilheteria muito baixa aos padrões da empresa.



