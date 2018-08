Os telejornais não têm mais como escapar da violência

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Os principais jornais das grandes redes, sem tirar nenhum da reta, têm aberto espaços, cada dia maiores, para o assunto da violência. O que antes se limitava ao “Brasil Urgente”, “Cidade Alerta” ou outros especializados, se faz cada vez mais presente em todos os outros informativos, por não ser possível fugir disso. Ou escapar de uma realidade tão triste e tenebrosa. É política e polícia, muitas vezes os dois se misturando, irremediavelmente. Não tem mais como. Foi-se o tempo em que isso era visto e considerado, em qualquer telejornal que se preze, como apelo de audiência. Ao contrário, as diversas matérias apresentadas nunca estiveram tão próximas da vida de todos nós. Segundo o Atlas da Violência de 2018, um trabalho do Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta na última década. Média absurda de 153 por dia. Qualquer tentativa de passar por cima disso, aí sim, deve ser vista como maior e mais absoluta hipocrisia.

De volta

Ana Maria Moretzsohn está de volta à Record, agora para colaborar em ‘Gênesis’, trabalho de Gustavo Reiz que irá substituir “Jesus” na faixa de novelas bíblicas. Ana participou de vários sucesso na Globo e é autora de ‘Luz do Sol’, em reprise nas tardes da mesma Record.

Cinema

Marieta Severo, Laura Castro, Marta Nóbrega, José de Abreu, Cláudio Lins, Ricardo Pereira e Pablo Sanábio estão no elenco do filme ‘Aos nossos filhos’. É uma adaptação para o cinema da peça do mesmo nome. A direção é de Maria de Medeiros. O editor e colorista André Miranda também faz parte da equipe.

Interrogação

Se o SporTV tem em São Paulo narradores na altura de Milton Leite, Jota Junior e Odinei Ribeiro, não foi bem entendida a presença de Gustavo Villani, domingo, no Morumbi, para São Paulo e Ceará. Por que deslocá-lo do Rio de Janeiro?

Ah! Não

Agora, não falta mais nada para o autor Aguinaldo Silva, que vem aí com ‘O Sétimo Guardião’ na Globo. Ele vai aparecer como ator em um videoclipe da cantora Luísa Sonza, que estará na trilha sonora da novela com um funk do qual o próprio é um dos autores. Como diz o Aguinaldo, “Nego do Borel que se cuide”.

Número limitado

A nova temporada do ‘Lady Night’, da Tatá Werneck no Multishow, terá exatos 25 programas. Com a lista dos convidados completa, ele começa a gravar agora em setembro, para ir ao ar em novembro.

Série do Porchat

Pâmela Côto, atriz do “Porta”, também entra na série “Homens”, novo projeto do Fábio Porchat, já em gravações, para o canal Comedy Central. O elenco reúne Giselle Itié, Julianne Trevisol, Gabriel Godoy, Gabriel Louchard e Raphael Logam, entre outros. Para 2019.

Radar

Há um forte comentário na Globo indicando que Juliana Paes, atualmente de férias das novelas, poderá integrar o time de apresentadores do novo projeto das noites de quinta-feira, “Os Melhores Dias das Nossas Vidas”. O programa, formato game show, tem estreia prevista para outubro.

Dança virtual

O espaço UMA, na Vila Madalena, em São Paulo promove nesta terça-feira, a partir das 18h, a apresentação de uma coreografia em 360 graus. Por trás deste trabalho estão Luciano Cury, que deixou recentemente a direção de criação da Band e a direção de conteúdo do canal Arte1, Inês Bogéa, da São Paulo Companhia de Dança, e o produtor João Marcello Bôscoli.

Jornada dupla

Antes da licença-maternidade, Sabrina Sato está trabalhando dobrado na Record. Além das gravações normais do seu programa semanal, ela também está deixando a “gaveta” pronta para o período em que estará afastada. Em nenhum momento foi cogitado um plano b, a sua substituição por outra apresentadora.

Bate – Rebate

Caramba... Diminuíram ainda mais o programa do Silvio Luiz na Rede TV!.

... Tinha meia hora. Caiu para 15 minutos e agora, desde ontem, só tem 10.

Confirmado: Ana Thais de Matos trocou a rádio Globo pelo SporTV. Definitivamente.

Até agora, pelo menos, o SBT não decidiu nada sobre sua programação com a saída da Disney...

... Mas não deve sair muito disso: mais desenhos pela manhã e ‘Domingo Legal’ espichado.

O ‘Conexão Especial’, do Futura, 18h30, hoje vai falar dos 60 anos da Bossa Nova...

... O programa vai receber como convidados os compositores e músicos Roberto Menescal e Marcos Valle.

Em se tratando de novelas na Globo, a prioridade agora atende por ‘Troia’, de Manuela Dias, a substituta de ‘O Sétimo Guardião’...

... O diretor José Luiz Villamarim já está mergulhado nisso. E é até normal que essa condição dada à próxima das nove irrite um ou outro autor da casa.

A vitória de ‘Malhação – Viva a Diferença’ como Melhor Novela no II Prêmio ABRA, sexta, em São Paulo, foi muito comentada na Globo...

...E só comprova a boa fase do horário.

C´est fini

O ‘Saia Justa por aí’, do GNT, será transmitido diretamente de Belém no dia 3 de outubro. O programa, na medida do possível, irá continuar seu passeio pelas principais capitais brasileiras. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!