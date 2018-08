Os Tribalistas contam como é o processo de criação do trio 

Da redação

Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown vão estar no Programa do Bial, hoje, e contam um pouco sobre o processo de criação dos Tribalistas. “No nosso processo, fazíamos uma música por dia. Começávamos depois do almoço e íamos até as 3 horas da manhã gravando. Estava todo mundo presencial, disponível para a música”, diz Marisa Monte sobre o processo que ela chama de “artesanal”, conta. Antes disso, o trio, que inclui Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, passa por um processo de troca de anotações, escritos, ideias. “Nós três fazemos letra e música”, conta ela. “Nossa explosão é quando se termina uma música, e nossa intimidade nos permite reconhecer o que o outro acha”, acrescenta Brown.

Celebridade



Em comercial para a Som Livre, Luan Santana relembra seus cortes de cabelo de época

Luan Santana é a estrela do novo comercial produzido pela Som Livre. Gravado em uma barbearia em São Paulo, o vídeo faz um passeio pelos cortes de cabelo que o cantor teve ao longo de seus 10 anos de carreira. A direção é de Jacques Junior e a idealização é da Som Livre. O objetivo do comercial é promover de forma bem-humorada não apenas seu último lançamento, mas todo o seu catálogo repleto de sucessos, presente nas principais plataformas de streaming do país. No vídeo, enquanto Luan ouve as músicas em seu celular, o barbeiro vai relembrando os cortes de cada época. A primeira faixa a ser escolhida é “Meteoro”, música que tornou Luan famoso em todo país. Em seguida, os hits “Te Vivo”, “Cê Topa”, “Chuva de Arroz”, “Eu, Você, o Mar e Ela”, “Acordando o Prédio” e “MC Lençol e DJ Travesseiro”, seu mais recente lançamento.

Dança



Carlinhos de Jesus participa de projeto do Natal de Curitiba

“Estamos aqui juntos para criar um novo conceito de festa de Natal e vamos começar essa história com a Parada de Natal do Batel, em Curitiba”, assim Carlinhos de Jesus começou a sua apresentação para representantes de mais de 15 escolas de dança curitibanas que vão integrar o elenco do evento. O dançarino consagrado faz parte da nova atração do Natal curitibano, que deve estrear em novembro. A Parada do Batel pretende ser algo inédito no mundo. Na foto, Carlinhos aparece com a professora de dança Juliana Caillot.

Rainha

Famosos lamentam a morte da cantora Aretha Franklin

Rainha do soul, Aretha Franklin morreu ontem. Ela, que foi diagnosticada com câncer em 2010, recebeu visita de amigos próximos como Stevie Wonder e Jesse Jackson nesta semana. Beyonce e Jay-Z homenagearam a cantora durante show em Detroit, Estados Unidos, na segunda-feira. Após a morte da cantora, Paul McCartney escreveu que Aretha “fará falta, mas sua grandeza como música e ser humano viverão para sempre”. No Twitter, Hillary Clinton também lamentou a morte da cantora. “Ela merece não apenas nosso respeito, mas nossa gratidão por ter aberto nossos olhos, ouvidos e corações. Descanse em eterna paz, minha amiga”.

Níver do dia

Robert De Niro

ator norte-americano

75 anos