'Oscar do Pornô', Prêmio Sexy Hot homenageia Mr Catra por frases icônicas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Mr. Catra será homenageado pelo Prêmio Sexy Hot, que premia longas e atores de filmes pornô. Catra, que é conhecido por suas músicas e jargões com temática sexual, morreu no início de setembro em decorrência de um câncer de estômago, deixando 32 filhos.

A premiação será transmitida ao vivo pelo canal do Sexy Hot no Youtube, às 21h30, no dia 9 de outubro -exatamente um mês após a morte do músico. Em 2017, Catra esteve na premiação e entregou o troféu de Melhor Filme. Este ano, ele será lembrado em frases e citações que serão exibidas ao longo do evento.

"O Prêmio Sexy Hot já ganhou status de Oscar do pornô brasileiro e temos muito orgulho disso. A cada ano, o número de votos populares aumenta. Para comemorar a quinta edição do prêmio, escolhemos este ano uma temática diferenciada. É a nossa forma de levar para as pessoas o que a vida tem de melhor: o prazer.", comemora Maurício Paletta, Diretor da Playboy do Brasil, grupo detentor do canal Sexy Hot.

Leo Jaime, que apresentou o prêmio no último ano, foi convidado para voltar ao palco em 2018. A celebração, que costuma ter convidados especiais, recebeu Pabllo Vittar em 2017. O tema deste ano será "We Love Porn" ("nós amamos pornô") e premiará 14 categorias, dentre elas a de melhor diretor -pela primeira vez, duas das indicadas são mulheres.

Das 14 categorias, 11 são decididas por voto online. As outras três são escolhidas pelo juri técnico, formado por Tatiana Presser, psicóloga espercialista em sexo, Eduardo Mendes, editor do blog Testosterona, e Elcio Coronato, diretor e apresentador de TV.

No último ano, uma das atrizes, Fabi Thompson, foi indicada a quatro categorias. Segundo ela, faltam homens hétero no mercado, o que a levou a investir nas cenas homoafetivas. "Hoje em dia tem de tudo. Meio a meio. As cenas que mais gosto de fazer são hétero, mas como há poucos homens no mercado pornô, também comecei a fazer com mulheres."

Confira lista de indicados:

Melhor Ator Hétero

Talmo, "5 para 1" (XPlastic)

Nego Catra, "No Íntimo do Perverso" (Fetishboxxx)

Titto Gómez, "[Des] Conectados" (Spook Show)

Melhor Atriz Hétero

Pamela Pantera, "5 para 1" (XPlastic)

Lilith Scarlett, "Fantasias de Lilith Scarlett" (Fita Safada)

Elisa Sanches, "Negão do Zap" (Gostosas Vídeo)

Melhor Atriz Homo Feminina

Patricia Kimberly, "Garotas da Van em Reunião da Diretoria" (Garotas da Van)

Mila Spook, "[Des] Conectados" (Spook Show)

Sandy Cortez, "As Revelações de Sandy" (HardBrazil)

Melhor Cena de Dupla Penetração

Isabella Martins, Capoeira, André Garcia e Felipe Black, "Suruba das Galáxias" (XPlastic)

Monique Lopes, Hudson Carioca e Loupan, "Dpravação" (HardBrazil)

Elisa Sanches, Tony Tigrão e Cassio Reys, "Um Furacão chamado Elisa" (WS)

Melhor Cena de Fetiche

Mayanna e Henker, "Contos para quem odeia o Natal" (XPlastic)

Aleksandra Yalova e Capoeira, "Gordelícia com Chocolate" (Gordelícia)

Mia Linz e Ricardo, "Cabine Erótica" (Mann Vídeos)

Melhor Cena de Ménage

Mila Spook, Pink Skull e Titto Gómez, "[Des] Conectados" (Spook Show)

Pamela Pantera, Ed Junior e Capoeira, "Belas e Safadas" (Fita Safada)

Patrícia Kimberly, Marcos Sampaio e Rob, "Encontro com os Fãs 2" (HardBrazil)

Melhor Cena de Orgia/Gang Bang

Isabella Martins, Capoeira, André Garcia e Felipe Black, "Suruba das Galáxias" (XPlastic)

Jota, Nego Catra, Patrícia Kimberly, Manu Fox e Sara Rosa, "Garotas na Van em Festinha no Trânsito" (Garotas da Van)

Sandy Cortez, Patrícia Kimberly, Alessandra Marques, Loupan e Tony Tigrão, "Carnated 2017" (Hard Brazil)

Melhor Cena de Sexo Anal

Emme White e Yuri, "Bruxas" (XPlastic)

Elisa Sanches, Renan Cobra e Fabiano, "Pousada para Gostosas" (WS)

Lilith Scarlett e Loupan, "Fantasias de Lilith Scarlett" (Fita Safada)

Melhor Cena de Sexo Oral

Aninha Galzerano e Adilson, "Tesão por Chocolate" (Gostosas Vídeo)

Emme White e Yuri, "Bruxas" (XPlastic)

Mila Spook e Titto Gómez, "[Des] Conectados" (Spook Show)

Melhor Cena Homo Feminina

DreadHot e Mia Amaral, "5 para 1" (XPlastic)

Fernandinha Fernandez, Fabiane Thompson e Emme White, "Serviço Completo" (Fita Safada)

Elisa Sanches e Sandy Cortez, "As Revelações de Sandy" (HardBrazil)

Melhor Diretor

Mayara Medeiros, "Bruxas" (XPlastic)

Mila Spook, "[Des] Conectados" (Spook Show)

Marcello Cavalcantti, "Traição Consentida" (Gostosas Vídeo)

Melhor Filme Hétero

"Serviço Completo"

Diretor: Mayara Medeiros e Loupan

Selo: Fita Safada

"Traição Consentida"

Diretor: Marcelo Cavalcantti

Selo: Gostosas Vídeo

"[Des] Conectados

Diretor: Mila Spook

Selo: Spook Show

Revelação do Ano - Hétero

Danny Mancini, "Serviço Completo" (Fita Safada)

Titto Gómez, "[Des] Conectados" (Spook Show)

Isabella Martins, "Suruba das Galáxias" (XPlastic)

Revelação do Ano - LGBT

DreadHot, "5 para 1" (XPlastic)

Marcos Goiano, "O Barman Caralhudo" (Hot Boys)

Pink Skull, "[Des] Conectados" (Spook Show)