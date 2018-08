Osmar Dias desiste de aliança com MDB de Roberto Requião

Narley Resende

Após longa negociação, o ex-senador Osmar Dias (PDT), pré-candidato ao governo do Paraná, desistiu da coligação com o MDB, presidido pelo senador Roberto Requião. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (31) pela assessoria do pedetista. Uma nota oficial deve ser enviada ainda nesta terça.

Na última sexta-feira (27), Osmar já havia dito ao Bem Paraná que o MDB indicou nomes para vice na possível chapa majoritária, mas que a principal resistência partia da chapa proporcional. Osmar confirmou que o principal problema da aliança estava na coligação dos pré-candidatos a deputados do PDT, que temiam que os emedebistas acabassem ficando com as vagas da chapa na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa.

“A coligação proporcional é sim um problema visto pelos pré-candidatos a deputados do nosso partido e o próprio presidente nacional do partido vê isso", disse.

